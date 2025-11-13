ΕΛΑΣ: Εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες σε Αττική, Κόρινθο και Κορυδαλλό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (13 Νοεμβρίου) ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας Αθηνών, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε απάτες και κλοπές εις βάρος πολιτών.

Οι έρευνες διεξάγονται σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στην Κόρινθο, καθώς και εντός των φυλακών Κορυδαλλού, όπου φαίνεται να είχε «πυρήνα» επικοινωνίας η εγκληματική ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, τα μέλη της οργάνωσης προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή άλλους δημόσιους λειτουργούς, προκειμένου να εξαπατήσουν πολίτες και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται επίσημη και αναλυτική ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ. μέσα στις επόμενες ώρες.