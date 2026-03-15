ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμη διαδικασία για την εκλογή συνέδρων εν μέσω εσωκομματικών εντάσεων

Το ΠΑΣΟΚ εισέρχεται σε μία από τις πιο κρίσιμες εσωκομματικές διαδικασίες του, καθώς σήμερα (15/3) τα μέλη του καλούνται να εκλέξουν τους συνέδρους που θα συμμετάσχουν στο επικείμενο συνέδριο της 27ης Μαρτίου. Σημειώνεται ότι η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 7:00 έως τις 19:00 σε όλους τους δήμους της χώρας, με 5.800 υποψηφίους να διεκδικούν συνολικά 3.800 θέσεις.

Αναλυτικά, η εκλογική διαδικασία αφορά την ανάδειξη συνολικά 4.000 συνέδρων και θεωρείται καθοριστική για τη διαμόρφωση των συσχετισμών ενόψει της τριήμερης συνεδριακής «μάχης», που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου στο Στάδιο Ταε Κβον Ντο.

Στις 11:00 το πρωί ψήφισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει προγραμματίσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις 12:30 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου.

Κλίμα έντασης μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Επισημαίνεται ότι η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε κλίμα εσωστρέφειας, μετά τη διαγραφή του βουλευτή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η κομματική ηγεσία προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δεν σχετίζεται με διαφορετική άποψη, αλλά με τη «λευκή απεργία» του βουλευτή σε κεντρικές επιλογές του κόμματος.

Ορισμένα στελέχη που διαφωνούν με τη διαγραφή εκφράζουν ανησυχία για την εικόνα του κόμματος ενόψει του συνεδρίου, ενώ άλλοι τονίζουν την ανάγκη διασφάλισης της ενότητας και της συνοχής. Υπάρχουν επίσης φωνές που ζητούν προσπάθεια επανασύνδεσης με τον διαγραφέντα βουλευτή.

Τη θέση του Κωνσταντινόπουλου αναμένεται να καταλάβει ο Ευάγγελος Γιαννακούρας, ο οποίος στο παρελθόν είχε διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ, αλλά σύμφωνα με κομματικές πηγές έχει επανέλθει και θα ορκιστεί κανονικά.

Παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, οι αιχμηρές δηλώσεις εκατέρωθεν συνεχίζονται, υποδεικνύοντας ότι το ΠΑΣΟΚ οδεύει προς το συνέδριό του εν μέσω έντονων εσωκομματικών εντάσεων. Η σημερινή εκλογική διαδικασία θεωρείται καθοριστική για τη διαμόρφωση του εσωκομματικού τοπίου και για την πορεία του κόμματος μετά το συνέδριο.