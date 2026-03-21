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Εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε λαθραία τσιγάρα – Ζημιά €1 εκατ. για το Δημόσιο
Ειδήσεις
17:05 - 21 Μαρ 2026

Εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε λαθραία τσιγάρα – Ζημιά €1 εκατ. για το Δημόσιο

Reporter.gr Newsroom
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Την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται να έχει διακινήσει από τον Μάρτιο του περασμένου έτους περίπου 240.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, προκαλώντας ζημία στο ελληνικό Δημόσιο που εκτιμάται κοντά στο 1 εκατ. ευρώ από απώλειες σε δασμούς και φόρους, ανακοίνωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 52 ετών, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, καθώς και με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και της ΕΚΑΜ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες ενέργειες των αρχών, μέσω των οποίων αποκαλύφθηκε η δομή και ο τρόπος δράσης της οργάνωσης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 41χρονος είχε τον ρόλο της αποθήκευσης των λαθραίων καπνικών προϊόντων σε δύο κατοικίες – «καβάτζες» στον Ασπρόπυργο Αττικής, ενώ ήταν υπεύθυνος και για την εβδομαδιαία προμήθεια του 52χρονου συνεργού του. Από την πλευρά του, ο 52χρονος φέρεται να προωθούσε τα προϊόντα σε δίκτυο πελατών σε περιοχές της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Ασπρόπυργο και Βάρη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 18.301 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 2.025 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων, ένα περίστροφο κρότου, τρία οχήματα, το ποσό των 945 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις που εξετάζονται ως προς τη σχέση τους με τη δράση του κυκλώματος.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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