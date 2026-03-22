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Τραγωδία των Τεμπών: Ξεκινά η μεγάλη δίκη στη Λάρισα - Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι
Ειδήσεις
10:11 - 22 Μαρ 2026

Τραγωδία των Τεμπών: Ξεκινά η μεγάλη δίκη στη Λάρισα - Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι

Reporter.gr Newsroom
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Αύριο, Δευτέρα (23/3), ξεκινά στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην ΤΕΙ Λάρισας).      

Αναλυτικά, στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα καθίσουν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, ενώ οι μάρτυρες υπερβαίνουν τους 352. Περίπου 230 πρόσωπα και φορείς, μεταξύ των οποίων συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, Δικηγορικοί Σύλλογοι και σωματεία, αναμένεται να παρασταθούν για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Οι κατηγορούμενοι προέρχονται από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων στελεχών του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, του Υπουργείου Μεταφορών και της Hellenic Train, για την περίοδο από το 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2023.

Από αυτούς, οι 33 αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, με ενδεχόμενο δόλο, πράξη που οδήγησε σε θάνατο πολλών ανθρώπων, βαριές σωματικές βλάβες και σημαντικές ζημιές σε υποδομές. Το συγκεκριμένο αδίκημα επισύρει ποινές έως και ισόβια κάθειρξη. Επιπλέον, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και για βαριές και απλές σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ο σταθμάρχης της νυχτερινής βάρδιας στη Λάρισα, οι δύο συνάδελφοί του της απογευματινής βάρδιας, καθώς και ανώτερα στελέχη του ΟΣΕ, όπως πρώην πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και διευθυντές. Αντίστοιχα, κατηγορίες αντιμετωπίζουν και 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, μεταξύ των οποίων πρώην επικεφαλής και μηχανικοί, καθώς και η πρώην πρόεδρος της ΡΑΣ και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών.

Δύο στελέχη της Hellenic Train -ο τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής- διώκονται για πλημμελήματα που σχετίζονται με ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Παράλληλα, μία υπάλληλος του ΟΣΕ κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος.

Υπενθυμίζεται ότι η κύρια ανάκριση διήρκεσε περίπου δυόμισι χρόνια, από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025. Κατά τη διάρκειά της εξετάστηκαν όχι μόνο οι χειρισμοί του σταθμάρχη -ο οποίος φέρεται να κατεύθυνε λανθασμένα την επιβατική αμαξοστοιχία- αλλά και γενικότερα ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Στο κατηγορητήριο αποδίδονται ευθύνες για σοβαρές παραλείψεις, όπως η μη αποκατάσταση προβλημάτων στη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση, η μη επιβολή περιορισμών ταχύτητας σε επικίνδυνα τμήματα και η ανεπαρκής στελέχωση των βαρδιών. Για την ΕΡΓΟΣΕ, οι ευθύνες σχετίζονται με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης κρίσιμων έργων αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας. Στην Hellenic Train αποδίδεται, μεταξύ άλλων, η μη λειτουργία του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας GSM-R, ενώ για τις εποπτικές αρχές επισημαίνονται ελλείψεις στην εποπτεία και την επιβολή μέτρων ασφαλείας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η δίκη θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα έκτασης περίπου 284 τετραγωνικών μέτρων, ειδικά διαμορφωμένη για τις ανάγκες της διαδικασίας. Θα υπάρχουν επιπλέον χώροι με οθόνες για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων, καθώς και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για δημοσιογράφους, δικηγόρους και δικαστές. Ο χώρος έχει ήδη περιφραχθεί από το καλοκαίρι του 2025, ενόψει της διεξαγωγής της δίκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 08:10
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