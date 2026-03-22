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Η Ουκρανία περνά ξαφνικά στην επίθεση, με τη βοήθεια του Ίλον Μασκ
Ειδήσεις
08:58 - 22 Μαρ 2026

Η Ουκρανία περνά ξαφνικά στην επίθεση, με τη βοήθεια του Ίλον Μασκ

Reporter.gr Newsroom
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Όταν ο Ίλον Μασκ απενεργοποίησε την πρόσβαση των ρωσικών δυνάμεων στο διαδίκτυο μέσω Starlink τον Φεβρουάριο, ο ουκρανικός στρατός πέρασε στην επίθεση.

Οι Ρώσοι διοικητές έχασαν την πρόσβαση σε ζωντανό βίντεο από το πεδίο της μάχης και την επικοινωνία με τα στρατεύματα. Οι Ουκρανοί στρατιώτες προχώρησαν σε ρωσικές θέσεις με μικρή απειλή από drones—που κανονικά αποτελούν έναν διαρκή κίνδυνο.

Πλέον, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πετύχει τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη εντός της χώρας τους εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, υπονομεύοντας τις προσπάθειες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να αποκτήσει πλεονέκτημα σε συνομιλίες με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Οι ουκρανικές προελάσεις μετά την απώλεια του Starlink από τη Ρωσία—της δορυφορικής υπηρεσίας ίντερνετ της SpaceX του Μασκ—υπογραμμίζουν πόσο ζωτικής σημασίας έχει γίνει το εμπορικό δορυφορικό διαδίκτυο στον σύγχρονο πόλεμο, αλλά και τον έλεγχο που μπορεί να ασκήσει ο ίδιος ο Μασκ στη σύγκρουση.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η SpaceX ενεργοποίησε ένα σύστημα που επέτρεπε πρόσβαση στο διαδίκτυο μόνο σε συσκευές Starlink που βρίσκονταν σε εγκεκριμένη «λευκή λίστα». Οι συσκευές των ουκρανικών δυνάμεων εγκρίθηκαν, ενώ οι ρωσικές όχι.

Από τότε, η Ουκρανία αναφέρει ότι ανακατέλαβε περίπου 150 τετραγωνικά μίλια εδάφους στις νότιες περιοχές Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ, όπου προηγουμένως οι ρωσικές δυνάμεις προέλαυναν γρήγορα. Ο Φεβρουάριος ήταν ο πρώτος μήνας από το 2023 κατά τον οποίο το Κίεβο ανέκτησε περισσότερο έδαφος απ’ όσο έχασε, σύμφωνα με αναλυτές ανοιχτών πηγών.

Σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί πλεονέκτημα, συμπεριλαμβανομένης μιας αναλογίας 3 προς 1 σε αριθμό στρατευμάτων, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατηγό της Ουκρανίας. Ο Έμιλ Καστεχέλμι, συνιδρυτής της Black Bird Group, σημείωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών που ανέκτησε η Ουκρανία ήταν ανοιχτά πεδία και μικρά χωριά.

Στρατιώτες στην πρώτη γραμμή αναφέρουν ότι, αν και υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που επέτρεψαν την αντεπίθεση του Κιέβου, η απώλεια του Starlink από τους Ρώσους ήταν καθοριστική.

«Ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ένας στρατιώτης με το ψευδώνυμο Κόνοσ. «Χωρίς το Starlink, ουσιαστικά επέστρεψαν σε επικοινωνίες εποχής Ψυχρού Πολέμου.»

Παρότι το Starlink δεν είναι ενεργό στη Ρωσία, οι ρωσικές δυνάμεις προμηθεύονταν τερματικά μέσω μεσαζόντων από άλλες χώρες. Τα τελευταία χρόνια, το Starlink είχε γίνει απαραίτητο και για τις δύο πλευρές.

Σε κέντρα διοίκησης, Ρώσοι αξιωματικοί παρακολουθούσαν ζωντανές μεταδόσεις από drones και διέθεταν πόρους ανάλογα με όσα έβλεπαν. Το σύστημα επέτρεπε άμεσο και ασφαλή συντονισμό με χειριστές drones, που στη συνέχεια εξαπέλυαν επιθέσεις.

Όταν διακόπηκε το Starlink, οι Ουκρανοί παρατήρησαν δραματική μείωση στον αριθμό των drones που τους επιτίθεντο.

«Πριν, αν ο εχθρός εντόπιζε την ομάδα μας—ακόμα κι έναν στρατιώτη—δεν τον άφηνε. Έριχναν τα πάντα πάνω του», δήλωσε Ουκρανός διοικητής.

Εξοπλισμός που βασιζόταν έντονα στο Starlink—όπως τα επίγεια drones—έγινε επίσης πολύ λιγότερο χρήσιμος.

Επιπλέον, οι Ρώσοι διοικητές είχαν συνηθίσει να δίνουν οδηγίες πεζικού για το πού να κινηθούν. Αιχμάλωτοι στρατιώτες ανέφεραν ότι έπρεπε να στέλνουν βίντεο για να αποδείξουν τη θέση τους.

«Με το Starlink είχαν πλήρη έλεγχο. Αυτός ο έλεγχος έχει πλέον χαθεί», είπε Ουκρανός αξιωματικός. «Χωρίς Starlink, οι στρατιώτες είναι απομονωμένοι.»

Αιφνιδιασμός

Στην αρχή, οι Ρώσοι δεν ήταν προετοιμασμένοι. Προσπαθούσαν επανειλημμένα να επανεκκινήσουν τις συσκευές, κάτι που επέτρεψε στους Ουκρανούς να εντοπίσουν τις θέσεις τους.

Χωρίς το Starlink, η Ρωσία βασίστηκε περισσότερο σε ραδιοεπικοινωνίες—τις οποίες η Ουκρανία μπορούσε να υποκλέψει.

«Αρχίσαμε να ακούμε άμεσες εντολές», είπε ειδικός. «Πού θα κινηθούν, ποιες διαδρομές θα πάρουν… μερικές φορές μία μέρα πριν.»

Η Ουκρανία εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, επιτιθέμενη σε οπίσθιες ρωσικές θέσεις για να προκαλέσει σύγχυση.

«Μας έδωσε πραγματικό πλεονέκτημα», είπε διοικητής. «Ακούγαμε επικοινωνίες που έλεγαν να εγκαταλείψουν θέσεις.»

Στις πρώτες εβδομάδες, η Ουκρανία απώθησε τους Ρώσους από τα περίχωρα της Ζαπορίζια, μειώνοντας τις επιθέσεις πυροβολικού στην πόλη. Ωστόσο, η Μόσχα προσπαθεί να προσαρμοστεί, χρησιμοποιώντας καλώδια επικοινωνίας και εναλλακτικά δίκτυα.

Μέχρι στιγμής, καμία λύση δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο το Starlink. Οι Ρώσοι έχουν ανακτήσει περίπου το 60% του προηγούμενου επιπέδου συντονισμού τους.

Παράλληλα, υπάρχει εσωτερική διαμάχη για τα συστήματα επικοινωνίας. Το Κρεμλίνο θέλει να αντικαταστήσει το Telegram με κρατικό σύστημα, αλλά οι διοικητές διστάζουν λόγω φόβου παρακολούθησης που θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στον συντονισμό των επιχειρήσεων.

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