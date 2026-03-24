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Ελεύθερος με όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης
Ειδήσεις
18:24 - 24 Μαρ 2026

Ελεύθερος με όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

Reporter.gr Newsroom
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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης.

Συγκεκριμένα, τού επιβλήθηκε εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων. Του επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Η υπάλληλός του, κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhb4ulqwv9s9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος του γκαλερίστα για: Υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα), παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα) και απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).

Κατά πληροφορίες το κατηγορητήριο αναφέρει πως από τα 321 έργα που βρέθηκαν στη κατοχή του γκαλερίστα, μόνο τα 7 ήταν γνήσια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhb72g5i9nhd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
Τελευταία τροποποίηση στις 24/03/2026 - 19:55
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