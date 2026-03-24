Χρηματιστήριο: Νέα βουτιά -2% - Το κόστος του πολέμου επηρεάζει και την ελληνική αγορά Ομολόγων

Συνεχίζεται η παλινδρομική κίνηση στο ΧΑ με τον ΓΔ να κυμαίνεται μεταξύ των 2049 μονάδων (ακριβώς πάνω στον ΚΜΟ των 200 ημερών) και τις 2090 μονάδες, με το κλείσιμο στις 2058 -2% σε μια συνεδρίαση μεικτού χαρακτήρα και μέτριου τζίρου (242 εκ.) με αναλογία ανοδικών/καθοδικών στον FTSE 6/19.

CENER +2.5%, ΣΑΡ +1%, ΕΥΔΑΠ +1%, ΟPTIMA +0.8% και ΜOH +0.6% οι μετοχές με τα υψηλότερα κέρδη. Υπό πίεση ΔΕΗ -3.2% και METLEN -3.3%, χαμηλότερα επίπεδα και για τις τραπεζικές μετοχές (ΔΤΡ -3%) με ΕΤΕ -4.8%, ΑΛΦΑ -1.7% και ΕΥΡΩΒ -4.2%. Απώλειες και για ΕΕΕ -1.3%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3.4%, ΒΙΟ -4.6%, ΕΛΠΕ -2.3%, ΑLWN -2.7%, ΔΑΑ -2.2% .

Χωρίς θετικούς καταλύτες και η μεσαία κεφαλαιοποίηση με ACAG -3.6% με τα μεγέθη να μην ενθουσιάζουν τους επενδυτές, CREDIA -1%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1.5%, ΑΒΑΞ -4.5%, ΑΛΜΥ -4.3%, ΠΛΑΘ -1.7%, ΠΡΟΦ -3.3%, DIMAND -2.8%, με οριακά κέρδη ο ΠΕΤΡΟ +0.2%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ +0.3% .

Ανοδικό ξέσπασμα από ΥΚΝΟΤ +3.5% στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση, υποχώρηση για ΑΕΜ -4.4%, ΠΕΡΦ -3.5% και ΦΑΙΣ -1.5%.

Το κόστος πάντως του πολέμου έχει αρχίσει και εμφανίζεται και στην μέχρι πρότινος κραταιά ελληνική αγορά Ομολόγων με το 10ετές να ανεβαίνει στο 3,83% και τα εξάμηνα έντοκα που εκδόθηκαν σήμερα να στοιχίζουν ακριβότερα στο κράτος με επιτόκιο στο 2,16% από 1,84% προσφάτως, ενώ μετά την ΤτΕ και το ΔΝΤ μειώνει τις προβλέψεις για το ΑΕΠ του 2026 στο 1.8% από 2%.

Η επενδυτική κοινότητα παγκοσμίως ασχολείται περισσότερο με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ΜΑ και πολύ λιγότερο με τα αποτελέσματα/κέρδη/κινήσεις των εισηγμένων εταιριών, κάτι που είναι ευδιάκριτο γενικώς από την προσπάθεια αποφυγής ή περιορισμού του επενδυτικού ρίσκου μέχρι να υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Η διάρκεια του πολέμου και οι τιμές πετρελαίου και ΦΑ που σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ είναι τα δύο βασικά θέματα προβληματισμού για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, αναλυτές και επενδυτές χωρίς να μπορεί κάποιος σοβαρά να απαντήσει στα προαναφερόμενα.

Η μόνη βεβαιότητα που υπάρχει έγκειται στην άποψη ότι η προεδρία Τραμπ σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις εξελίξεις στην οικονομία και στις αγορές και με βάση αυτό θα πρέπει να βρει μια λύση που θα επαναφέρει σύντομα μια σχετική ομαλότητα πριν το πρόβλημα – κόστος, πληθωρισμός, επιτόκια, ανάπτυξη κα – γίνει συστημικό.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης