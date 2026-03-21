Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα εις βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη

Ποινική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, που το μεσημέρι του Σαββάτου (21/3) οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αλλά και εις βάρος μίας υπαλλήλου του που συνελήφθη σήμερα.

Στον γνωστό γκαλερίστα ασκήθηκε ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα και ειδικότερα για:

Υπεξαίρεση αρχαίου μνημείου, αλλά και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (κακούργημα)

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα (κακούργημα)

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη (κακούργημα)

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (κακούργημα)

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

Σε βάρος της υπαλλήλου του ασκήθηκε δίωξη για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος

Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία απολογίας ενώπιο του ανακριτή για την ερχόμενη Τρίτη.

Οι ίδιοι – σύμφωνα με τους δικηγόρους τους – αρνούνται τις κατηγορίες.

Ο δικηγόρος του κ. Τσαγκαράκη, Κωνσταντίνος Γώγος, δήλωσε μετά το πέρας της διαδικασίας ενώπιον του εισαγγελέα και της 23ης ανακρίτριας:

​«Οι κατηγορούμενοι σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα, ο οποίος μετά από αρκετές ώρες άσκησε ποινική δίωξη για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα. Αυτά έχουν να κάνουν με αρχαία και με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Περάσαμε ενώπιον της εικοστής τρίτης ανακρίτριας, όπου πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη στις 11:00 η ώρα, αφού λάβαμε αντίγραφα δικογραφίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακριτική διαδικασία θα μας δώσει τη δυνατότητα να απολογηθούμε για όλα. Οι κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή αρνούνται την κατηγορία και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ακριβώς ότι δεν έχουν τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα».

Ο δικηγόρος της υπαλλήλου της γκαλερί, Βαγγέλης Γκιουγκής, δήλωσε, με τη σειρά του, πως η πελάτισσά του εργάζεται στην εταιρεία του Τσαγκαράκη για 17 χρόνια και «δεν έχει ως τώρα καμία καταδίκη και καμία μήνυση σχετική με τα αδικήματα που σήμερα εμφανίζονται ενώπιον των δικαστηρίων». Εξέφρασε, δε, την πεποίθηση ότι την Τρίτη «θα λάμψει η αλήθεια» σχετικά με το ότι «άδικα κατηγορείται για μια σειρά αδικημάτων τα οποία ουδέποτε έχει διαπράξει ο κύριος Τσαγκαράκης και πολύ περισσότερο μια υπάλληλός του που είχε τυχαία ας πούμε στην κατοχή της κάποιο αντικείμενο».