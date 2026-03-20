Γιώργος Τσαγκαράκης: Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας - Κατασχέσεις έργων και μετρητών

Στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη προχώρησαν την Παρασκευή (20/3) αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από έφοδο σε αποθηκευτικό χώρο που διατηρεί στο Ελληνικό.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του λεγόμενου «ελληνικού FBI», μετά από καταγγελίες που προκάλεσε ανάρτηση του γκαλερίστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία παρουσίαζε προς πώληση ένα παλαιό Ευαγγέλιο. Το υλικό προκάλεσε αντιδράσεις και διαβιβάστηκε στις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα έρευνα.

Κατά τις έρευνες στην αποθήκη, οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 100 πίνακες που φέρονται να είναι πλαστοί, καθώς και χρηματικό ποσό που φτάνει τις 150.000 ευρώ. Οι αρχές πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στον χώρο, εξετάζοντας όλα τα αντικείμενα που βρίσκονταν εκεί.

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται και με καταγγελίες για δημοπράτηση Ευαγγελίου που φέρεται να χρονολογείται από το 1745. Αν και η σχετική ανάρτηση αποσύρθηκε λίγο αργότερα από τα social media, είχε ήδη καταγραφεί και κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και τα ευρήματα που προέκυψαν, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του γκαλερίστα, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι τελικές διώξεις θα καθοριστούν ανάλογα με τα αποτελέσματα της προανάκρισης.