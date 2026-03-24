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Bloomberg: Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ εξετάζουν συμμετοχή στον πόλεμο κατά του Ιράν
Ειδήσεις
17:56 - 24 Μαρ 2026

Bloomberg: Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ εξετάζουν συμμετοχή στον πόλεμο κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Τα μεγαλύτερα γειτονικά κράτη του Ιράν στον Κόλπο εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, και ενδέχεται να το πράξουν μόνο αν το Ιράν επιτεθεί στις κρίσιμες υποδομές τους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της κατάστασης και μίλησαν στο πρακτορείο Bloomberg, τα ισχυρότερα κράτη του Κόλπου, κυρίως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χάνουν την υπομονή τους απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, οι οποίες έχουν ήδη πλήξει λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια. Ωστόσο, οι δύο χώρες θα επέμβαιναν μόνο αν η Τεχεράνη υλοποιήσει τις απειλές της για επιθέσεις σε σημαντικές υποδομές ηλεκτρισμού και ύδρευσης στον Κόλπο.

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες χώρες του Κόλπου κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, με ορισμένες εξαιρέσεις όπως το Ομάν, το οποίο επιθυμεί να διατηρήσει τον ρόλο του ως μεσολαβητής, ανέφεραν οι πηγές. Παρ’ όλα αυτά, οι χώρες αυτές διστάζουν να εμπλακούν απευθείας στον πόλεμο, καθώς το Ιράν θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον τους. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να βρεθούν αντιμέτωπες με ένα πληγωμένο και οργισμένο ιρανικό καθεστώς, ακόμη και αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη που βρίσκεται στην περιοχή.

Πολλές κυβερνήσεις φοβούνται ότι ακόμη και χωρίς ενεργή συμμετοχή στον πόλεμο, η κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την ασφάλειά τους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Επισημαίνεται ότι η σύγκρουση έχει ανατρέψει τις σχέσεις του Ιράν με τους γείτονές του. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πέρασαν τα τελευταία πέντε χρόνια προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους με την Ισλαμική Δημοκρατία -ένα σιιτικό θεοκρατικό καθεστώς που θεωρούσαν εδώ και καιρό ότι επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή του στην περιοχή- κυρίως για να αποφύγουν μια πιθανή σύγκρουση, όπως η τωρινή.

Τις τελευταίες 24 ώρες, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ αναχαίτισαν drones και πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα κράτη του Κόλπου αποτελούν νόμιμους στόχους, καθώς οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο και τα εδάφη τους για επιθέσεις, ισχυρισμό που απορρίπτουν κατηγορηματικά όλα τα κράτη του Κόλπου.

Ο Ματζέντ Αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τα κράτη του Κόλπου πρέπει να βρουν τρόπους να συνυπάρξουν με το Ιράν, μια χώρα 90 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται ακριβώς απέναντί τους, στην άλλη πλευρά του Περσικού Κόλπου. «Εναπόκειται στους Ιρανούς, μετά τον πόλεμο αυτό, να αποφασίσουν πώς θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη», τόνισε ο Αλ-Ανσάρι.

Επιπλέον, αν ο Τραμπ προχωρήσει με την απειλή κατάληψης του νησιού Χαργκ -μέσω του οποίου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου- αυτό θα προκαλέσει ακόμη πιο έντονη αντίδραση από την Τεχεράνη σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο.

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