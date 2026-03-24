Stoiximan Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα των φετινών play-off

Σήμερα (24/3) το μεσημέρι διεξήχθη στα γραφεία της Stoiximan Super League η κλήρωση για τα play-off του πρωταθλήματος που θα κρίνουν και το φετινό πρωταθλητή.
Σημειώνεται ότι τα play-off ξεκινούν το επόμενο Σαββατοκύριακο (4-5 Απριλίου) μετά το International Break και ολοκληρώνονται στις 16 και 17 Μαΐου.
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των play-off
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ