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Stoiximan Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα των φετινών play-off
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20:10 - 24 Μαρ 2026

Stoiximan Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα των φετινών play-off

Reporter.gr Newsroom
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Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League, ολοκληρώθηκε την Κυριακή (22/3), με την ΑΕΚ να αποκτά μικρό προβάδισμα -δύο και τριών βαθμών αντίστοιχα- από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 

Σήμερα (24/3) το μεσημέρι διεξήχθη στα γραφεία της Stoiximan Super League η κλήρωση για τα play-off του πρωταθλήματος που θα κρίνουν και το φετινό πρωταθλητή.

Σημειώνεται ότι τα play-off ξεκινούν το επόμενο Σαββατοκύριακο (4-5 Απριλίου) μετά το International Break και ολοκληρώνονται στις 16 και 17 Μαΐου.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των play-off

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

  • Ολυμπιακός – ΑΕΚ
  • ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

  • ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
  • Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

  • Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
  • ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

  • ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
  • Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

  • Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

  • ΑΕΚ – Ολυμπιακός
  • Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
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