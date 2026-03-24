Stoiximan Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα των φετινών play-off

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Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League, ολοκληρώθηκε την Κυριακή (22/3), με την ΑΕΚ να αποκτά μικρό προβάδισμα -δύο και τριών βαθμών αντίστοιχα- από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σήμερα (24/3) το μεσημέρι διεξήχθη στα γραφεία της Stoiximan Super League η κλήρωση για τα play-off του πρωταθλήματος που θα κρίνουν και το φετινό πρωταθλητή.

Σημειώνεται ότι τα play-off ξεκινούν το επόμενο Σαββατοκύριακο (4-5 Απριλίου) μετά το International Break και ολοκληρώνονται στις 16 και 17 Μαΐου.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των play-off

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου