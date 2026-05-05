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ΤΖΟΚΕΡ πολλών αστέρων στην αποψινή κλήρωση με έπαθλο €8,6 εκατ. στην πρώτη κατηγορία
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:02 - 05 Μάι 2026

ΤΖΟΚΕΡ πολλών αστέρων στην αποψινή κλήρωση με έπαθλο €8,6 εκατ. στην πρώτη κατηγορία

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, η οποία το βράδυ της Τρίτης αναμένεται να μοιράσει τουλάχιστον 8,6 εκατ. ευρώ σε έναν ή περισσότερους νικητές που θα προβλέψουν σωστά τους 5+1 αριθμούς που θα βγάλει η κληρωτίδα.  

Η κλήρωση για το μεγάλο έπαθλο, που έχει προκύψει μετά από 26 συνεχόμενα τζακ ποτ, θα πραγματοποιηθεί στις 22:00, ενώ η προθεσμία για την κατάθεση δελτίων λήγει μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30.

«Το mega τζακ ποτ των 8,6 εκατ. ευρώ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού των καταστημάτων Allwyn. Πάντα τις ημέρες διεξαγωγής των κληρώσεων οι συμμετοχές στο παιχνίδι είναι περισσότερες και ειδικά σε μεγάλα ποσά όπως το αποψινό, η κίνηση στο κατάστημα μας αυξάνεται», αναφέρει η Ελισάβετ Ντέλλα, ιδιοκτήτρια καταστήματος Allwyn στην Καρδίτσα.

Κατάθεση δελτίων έως τις 21:30

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να διεκδικήσουν τα 8,6 εκατ. ευρώ της πρώτης κατηγορίας, καθώς και έπαθλα των 100.000 ευρώ, ποσό που μοιράζει το ΤΖΟΚΕΡ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο Allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά.

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Ομαδικά δελτία στα καταστήματα Allwyn και στο Allwyn.gr

Παράλληλα, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

«Όλοι οι πελάτες μας ρωτούν για το ΤΖΟΚΕΡ και κάνουν πλάκα μεταξύ τους ως υποψήφιοι εκατομμυριούχοι. Ανταλλάσσουν, μάλιστα, και απόψεις για το τι θα κάνουν εάν κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο. Φίλοι, ζευγάρια, συγγενείς, καταθέτουν ομαδικά δελτία Τζόκερ, αυξάνοντας τις πιθανότητες για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς. Είναι κάτι πολύ δημοφιλές μεταξύ των πελατών του καταστήματος μας», υπογραμμίζει η κα Ντέλλα.

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Ελισάβετ Ντέλλα, ιδιοκτήτρια καταστήματος Allwynστη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61, στην Καρδίτσα

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την κλήρωση, από το κανάλι της Allwyn στο YouTube.

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