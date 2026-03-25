25η Μαρτίου: Η μεγαλοπρεπής στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας - Οι δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας

Με μεγαλοπρέπεια και πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στην Αθήνα. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό, ενώ ακολούθησε η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, καθώς και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ξεκίνησε στις 11:00 μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, με τη συμμετοχή τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η παρουσία τους εντυπωσίασε το πλήθος που συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει τη μεγαλοπρεπή τελετή, αναδεικνύοντας το πνεύμα και την ιστορική σημασία της ημέρας.

Οι δηλώσεις των πολιτικών για την 25η Μαρτίου

Η πολιτική ηγεσία της χώρας παρακολούθησε τη δοξολογία στην Μητρόπολη και στην συνέχεια την παρέλαση στο Σύνταγμα κάνοντας λόγο για μια λαμπρή ημέρα μνήμης για τον ελληνισμό και την ορθοδοξία.

Τασούλας: Ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821 ασκώντας την ελευθερία ενωμένοι, μονιασμένοι και με ευθύνη

«Το 1821 οι πρόγονοι μας ανέλαβαν την ευθύνη της ελευθερίας, σήμερα εμείς ας τους τιμήσουμε ασκώντας την ελευθερία ενωμένοι, μονιασμένοι και με ευθύνη. Αυτό αξίζει στους αγωνιστές του 1821», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά τη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας για την 25η Μαρτίου.

Όπως είπε «σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που ξέσπασε πριν 205 χρόνια κηρύσσοντας ενώπιον θεού και ανθρώπων την πολιτική ύπαρξη του Ελληνικού Έθνους. Η επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κόντρα σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε στο 1830 στη διεθνή αναγνώριση. Συνεχίστηκε το 1864, στους Βαλκανικούς πολέμους έως και το 1947 με την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων».

«Αυτή τη δοξασμένη αφετηρία γιορτάζουμε σήμερα με την κατοχυρωμένη ελευθερία μέσα σε έναν κόσμο που είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος» πρόσθεσε ο κ. Τασούλας. «Το 1821 οι πρόγονοι μας ανέλαβαν την ευθύνη της ελευθερίας, σήμερα εμείς ας τους τιμήσουμε ασκώντας την ελευθερία ενωμένοι, μονιασμένοι και με ευθύνη. Αυτό αξίζει στους αγωνιστές του 1821, ως μάθημα δικό μας προς εκείνα τα διδάγματα. Χρόνια πολλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου» κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μητσοτάκης: Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα – Η Ελλάδα προχωρά «σταθερά και τολμηρά μπροστά

«Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δήλωσή του μετά τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα.

Ταυτόχρονα, έστειλε μήνυμα για εθνική ενότητα, υπογραμμίζοντας ότι «παρά τις προκλήσεις των ταραγμένων καιρών, η Ελλάδα συνεχίζει να προχωρά μπροστά».

«Ο βοριάς που φύσηξε σήμερα δυνατά στο Σύνταγμα ήταν ένας άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης», ανέφερε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι όσοι παρακολούθησαν τη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, είτε ζωντανά είτε από την τηλεόραση, αισθάνθηκαν υπερηφάνεια για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε το συμβολικό αλλά και πρακτικό «αόρατο νήμα» που συνδέει τους Ευζώνους της Προεδρικής Φρουράς με τα πιο σύγχρονα drone συστήματα, τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη διάρκεια της παρέλασης.

«Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, ώστε η χώρα να παραμένει ασφαλής και να λειτουργεί ως φάρος σταθερότητας. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα, αλλά στέκεται και ως δύναμη ειρήνης, προστατεύοντας έμπρακτα και τον Ελληνισμό της Κύπρου.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Απαιτείται επίσης εθνική ενότητα και η ικανότητα διάκρισης των κρίσιμων εθνικών ζητημάτων από τα θέματα που μπορούν να παραμείνουν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες «χρόνια πολλά», με ιδιαίτερη αναφορά στην Ομογένεια, υπογραμμίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα προχωρά «σταθερά και τολμηρά μπροστά».

Ανδρουλάκης: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, τόνισε μετά τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου ότι η Επανάσταση του 1821 αποτελεί την ψυχή του Ελληνισμού και απέδειξε ότι με πίστη στον αγώνα οι Έλληνες μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο. Υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές και αξίες των αγωνιστών για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη αναφέρει: «Η 25η Μαρτίου είναι η ψυχή του Ελληνισμού.

Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι.

Οι Έλληνες οραματίστηκαν ένα κράτος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. Αυτό αποδεικνύουν τα τρία επαναστατικά συντάγματα.

Έχουμε χρέος κι εμείς σήμερα να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

Για μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία.

Για μια κοινωνία με υψηλές προσδοκίες.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Κακλαμάνης: Να συνεχίσουμε το έργο των ηρώων του 1821 με μνήμη και ευθύνη

«Το να συνεχίσουμε το έργο των ηρώων του 1821 με μνήμη και ευθύνη για μια ακόμη πιο ισχυρή Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα τους…»

Αυτά τα λόγια περιλαμβάνονται στο μήνυμα του Προέδρου της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, που γιορτάζει σήμερα η Πατρίδα μας. Αναλυτικά, το μήνυμα του κ. Ν. Κακλαμάνη:

«205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια.

Οι Έλληνες του 1821, με πίστη, θάρρος και αυταπάρνηση, απέδειξαν ότι η επιθυμία για ανεξαρτησία μπορεί να υπερβεί κάθε δυσκολία και αντίξοη συνθήκη. Οι θυσίες και οι αγώνες τους έβαλαν τα θεμέλια για τη δημιουργία του σημερινού ελληνικού κράτους και κυρίως καθόρισαν την πορεία του Έθνους μας.

Αυτή την εποχή ζούμε σε ένα περιβάλλον συνεχών διεθνών γεωπολιτικών και όχι μόνο προκλήσεων. Για αυτό τον λόγο το μήνυμα της Επανάστασης παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Ας αναλογιστούμε όλοι την ευθύνη μας απέναντι στην ιστορία και με γνώμονα την ενότητα να προασπιστούμε τις αξίες της Πατρίδας μας.

Το να συνεχίσουμε το έργο των ηρώων του 1821 με μνήμη και ευθύνη για μια ακόμη πιο ισχυρή Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα τους».

Δένδιας: Η Ελλάδα ισχυρή, ενωμένη και προσηλωμένη στην ελευθερία

Μήνυμα τιμής προς όλους τους Έλληνες, υπογραμμίζοντας τον ιστορικό και διαχρονικό χαρακτήρα της ημέρας απηύθυνε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η 25η Μαρτίου αποτελεί σύμβολο ελευθερίας, πίστης και εθνικής αναγέννησης, μια στιγμή που υπενθυμίζει τις θυσίες των αγωνιστών του 1821 και την αδιάκοπη προσπάθεια του ελληνικού έθνους για ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα του σήμερα συνεχίζει να στηρίζεται στις ίδιες αξίες που ενέπνευσαν τους προγόνους μας: την ενότητα, την αποφασιστικότητα και την προσήλωση στην ειρήνη και τη δημοκρατία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σύγχρονο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι η χώρα επενδύει στην αποτρεπτική της ισχύ, στην τεχνολογική αναβάθμιση και στη διεθνή συνεργασία, ώστε να διασφαλίζει την εθνική κυριαρχία και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Σημείωσε, η Ελλάδα δεν προστατεύει μόνο την εθνική της ασφάλεια, αλλά και τον απανταχού Ελληνισμό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Υπουργός κατέληξε με ευχές προς όλους τους Έλληνες, τονίζοντας ότι η επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας αποτελεί πηγή έμπνευσης για το μέλλον και υπενθύμιση του χρέους μας να διαφυλάττουμε όσα κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες.

ΣΥΡΙΖΑ: Εμπνεύστηκε από τις ιδέες του Διαφωτισμού, της Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της αντίστασης στην τυραννία

Στην 25η Μαρτίου αναφέρεται με μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Όπως επισημαίνει: «Τιμούμε σήμερα τον ηρωικό αγώνα του ελληνικού λαού που διεκδίκησε με όλες του τις δυνάμεις το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας.

Στους σκοτεινούς καιρούς που ζούμε, με πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, με τον αυταρχισμό να κυριαρχεί σε όλο και περισσότερες χώρες, είναι σημαντική η υπενθύμιση ότι ο αγώνας των Ελλήνων για ανεξαρτησία, η ελληνική επανάσταση, εμπνεύστηκε από τις ιδέες του Διαφωτισμού, της Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της αντίστασης στην τυραννία, από το πιο προοδευτικό αξιακό υπόβαθρο της εποχής.

Η 25η Μαρτίου είναι μια ευκαιρία να αναστοχαστούμε τη διαδρομή μας, τις διεκδικήσεις και τις κατακτήσεις μας ως κοινωνία, αλλά και να αναλογιστούμε τις αξίες που καλούμαστε να υπηρετήσουμε και σήμερα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους».

Κουτσούμπας: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός

Με δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρθηκε στην επέτειο της Επανάστασης του 1821.

Όπως ανέφερε: «Η Επανάσταση του 1821 εμπνέει και διδάσκει και στις μέρες μας, γιατί απέδειξε ότι οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός, ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούριο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού».

Κόστα: «Χρόνια πολλά Ελλάδα» - Στα ελληνικά οι ευχές του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νωρίτερα σήμερα, με μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφέρει ότι «Σήμερα γιορτάζουμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, μια ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία και το αδάμαστο πνεύμα της χώρας».