Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι κατηγορούμενοι για την απάτη εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν για συμμετοχή σε κύκλωμα που φέρεται να διέπραττε απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η τακτική εμφάνιση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση που κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ, με τη μεγαλύτερη εγγύηση να αφορά σε επιχειρηματία και TikToker. Όλοι οι επτά αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο επιχειρηματίας που αφέθηκε ελεύθερος δήλωσε ότι «λογιστές με προσέγγισαν για να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο τη μισθοδοσία. Δεν είχα γνώση της έκτασης των ενεργειών τους».

Αύριο, 27 Μαρτίου, αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τρεις λογιστές που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.