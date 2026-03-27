ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι κατηγορούμενοι για την απάτη εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ
Ειδήσεις
23:20 - 27 Μαρ 2026

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι κατηγορούμενοι για την απάτη εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν για συμμετοχή σε κύκλωμα που φέρεται να διέπραττε απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η τακτική εμφάνιση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση που κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ, με τη μεγαλύτερη εγγύηση να αφορά σε επιχειρηματία και TikToker. Όλοι οι επτά αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο επιχειρηματίας που αφέθηκε ελεύθερος δήλωσε ότι «λογιστές με προσέγγισαν για να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο τη μισθοδοσία. Δεν είχα γνώση της έκτασης των ενεργειών τους».

Αύριο, 27 Μαρτίου, αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τρεις λογιστές που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 23:34
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι
Ειδήσεις

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα
Ανεμοδείκτης

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 23:14

Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow, ενώ η «βουτιά» στους ημιαγωγούς βάρυνε τον Nasdaq

Υγεία
02/07/2026 - 23:00

Καύσωνας: 5 πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά

Ειδήσεις
02/07/2026 - 22:35

Γερμανία: Νέο «μέτωπο» του Μερτς με συνδικάτα και γιατρούς για τις νέες μεταρρυθμίσεις

Υγεία
02/07/2026 - 22:30

Καύσωνας: 5 πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά

Ειδήσεις
02/07/2026 - 22:20

Σε κρίσιμη κατάσταση ο Αριστοτέλης Χαντζής – Έκκληση για αιμοδοσία

Πολιτική
02/07/2026 - 22:15

Καλαφάτης: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη

Ειδήσεις
02/07/2026 - 21:45

Reuters: Νέα τράπεζα-γίγας για την άμυνα με κεφάλαια $133 δισ. – Ποιοι μπαίνουν στο εγχείρημα του Καναδά

Υγεία
02/07/2026 - 21:30

Πώς να απομακρύνετε τα κουνούπια

Υγεία
02/07/2026 - 21:11

Πώς να απομακρύνετε τα κουνούπια

Πολιτική
02/07/2026 - 21:08

Metron Analysis: Κερδίζουν έδαφος ΝΔ και ΕΛΑΣ – «Ξεφουσκώνει» το κόμμα Καρυστιανού

Πολιτική
02/07/2026 - 20:53

Το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» παίρνει σάρκα και οστά: Επένδυση 250 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2029

Ειδήσεις
02/07/2026 - 20:30

Βενεζουέλα: Διάσωση-θαύμα μετά από 8 ημέρες κάτω από τα ερείπια!

Πολιτική
02/07/2026 - 20:04

«Δεν σας φοβόμαστε»: Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο για τη Βάγια Νέστορα

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 19:48

ΦΑΪΣ Συμμετοχών: Μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή και πρόγραμμα επανεπένδυσης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 19:34

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία – Το Κίεβο μετρά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 19:16

Στα «πράσινα» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πολιτική
02/07/2026 - 19:03

Φαραντούρης: Η Κομισιόν εκθέτει την κυβέρνηση για αφθώδη πυρετό

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/07/2026 - 18:51

Η ελίτ του ελληνικού αθλητισμού έδωσε ραντεβού στην ξεχωριστή βραδιά της Allwyn - Οι λαμπερές παρουσίες στην εκδήλωση προς τιμήν των 5 μεγαλύτερων αθλητικών ομοσπονδιών

Ναυτιλία
02/07/2026 - 18:41

TEN (Τσάκος): Επεκτείνει το επενδυτικό της πρόγραμμα με νέο LNG carrier

Υγεία
02/07/2026 - 18:30

Το Βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026 απονεμήθηκε στην Αγγελική Τριανταφύλλου

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 18:26

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 18:06

CrediaBank: Στο Χρηματιστήριο από τις 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση 583.280 νέων μετοχών

Πολιτική
02/07/2026 - 17:57

Οι δηλώσεις Κυρανάκη πυροδοτούν πολιτική «θύελλα»: Σκληρή αντιπαράθεση για «εργαλειοποίηση» της Θεσσαλονίκης

Σχόλια Αγοράς
02/07/2026 - 17:54

Χρηματιστήριο: Νέο πάρτι σε πολυετές... ρετιρέ πάνω από τις 2.500 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 17:52

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση – Όλες οι αποφάσεις

Εργασιακά
02/07/2026 - 17:34

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 7 Ιουλίου

Πολιτική
02/07/2026 - 17:33

Χρηστίδης: Δεν χωρά νέος διχασμός πάνω στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Τεχνολογία
02/07/2026 - 17:26

Η Tesla ξαναπατάει γκάζι: Παραδόσεις-ρεκόρ στο β' τρίμηνο συντρίβουν τις προβλέψεις της Wall Stree

Ειδήσεις
02/07/2026 - 17:25

Ουάσιγκτον προς Τεχεράνη: «Καμία αλλαγή στα Στενά του Ορμούζ» – Νέες συνομιλίες στις 18 Ιουλίου

Ειδήσεις
02/07/2026 - 17:15

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο – Τραυματίες και προσαγωγές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ