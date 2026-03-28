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Έφυγε από τη ζωή η Μαρινέλλα: Η μεγάλη φωνή του ελληνικού πενταγράμμου
Ειδήσεις
19:23 - 28 Μαρ 2026

Έφυγε από τη ζωή η Μαρινέλλα: Η μεγάλη φωνή του ελληνικού πενταγράμμου

Reporter.gr Newsroom
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Την τελευταία της πνοή άφησε το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 η Μαρινέλλα, μια από τις πιο εμβληματικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης της οικογένειάς της:

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της σήμερα, 28 Μαρτίου 2026, στις 18:00.»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο επί σκηνής του Ηρωδείου στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ βρισκόταν στη διάρκεια εμφάνισής της.

Η ζωή και η καριέρα της Μαρινέλλας

Η Μαρινέλλα γεννήθηκε ως Κυριακή Παπαδοπούλου στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 1938. Από το 1956 έως το 2024, η φωνή της σφράγισε το ελληνικό τραγούδι, κυρίως το λαϊκό, αλλά και ποικίλα άλλα μουσικά είδη. Στα χρόνια της καριέρας της κυκλοφόρησε δεκάδες προσωπικά άλμπουμ, πολλά από τα οποία γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, καταξιώνοντάς την σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς.

Ξεχώριζε για την εκφραστικότητα και τη μοναδική χροιά της φωνής της, ενώ οι εμφανίσεις της επί σκηνής και οι ηχογραφήσεις της καθιστούσαν κάθε τραγούδι μοναδική εμπειρία. Η Μαρινέλλα παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τη μουσική παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας.

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