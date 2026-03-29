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Χαλάει ο ανοιξιάτικος καιρός – Έρχεται κακοκαιρία με ισχυρούς ανέμους και βροχές
Ειδήσεις
15:40 - 29 Μαρ 2026

Χαλάει ο ανοιξιάτικος καιρός – Έρχεται κακοκαιρία με ισχυρούς ανέμους και βροχές

Reporter.gr Newsroom
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Ανοιξιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε ήπια επίπεδα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αλλαγή που αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, καθώς, σύμφωνα με τον μετεωρολογικό αναλυτή Γιώργο Παπακωστόπουλο, σχηματίζεται ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα φέρει έντονα φαινόμενα στη χώρα.  

Για τη σημερινή ημέρα, παρατηρείται βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με περιορισμένη αστάθεια και τον υδράργυρο να αγγίζει το μεσημέρι ακόμη και τους 20 βαθμούς, παρά τη δροσιά που επικρατεί νωρίς το πρωί. Παρ’ όλα αυτά, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τη δημιουργία ενός οργανωμένου και ισχυρού συστήματος τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρεται, δύο βαρομετρικά χαμηλά φαίνεται να ενώνονται στην περιοχή του Ιονίου, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο και βαθύ σύστημα. Αν και η ακριβής πορεία και η έντασή του δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί πλήρως, τα έως τώρα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι θα συνοδεύεται από έντονα φαινόμενα σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10, με ριπές που πιθανόν να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οι συνθήκες αυτές είναι πιθανό να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις, ακόμη και απαγορεύσεις απόπλου, καθώς και ζημιές σε παράκτιες και χερσαίες περιοχές.

Ταυτόχρονα, αναμένονται εκτεταμένες βροχοπτώσεις, κατά τόπους έντονες, οι οποίες, αν και δεν θυμίζουν ακραία φαινόμενα του παρελθόντος, μπορεί να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές της ανατολικής Ελλάδας και κοντά σε ορεινούς όγκους, όπου τα ύψη βροχής ενδέχεται να είναι αυξημένα.

Σημαντική θεωρείται και η επίδραση του φαινομένου στη θάλασσα, καθώς ο συνδυασμός χαμηλής πίεσης και ισχυρών ανέμων μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της στάθμης (μετεωρολογική παλίρροια), με πιθανές επιπτώσεις σε ευάλωτες παράκτιες περιοχές, όπως το Ιόνιο, η νότια Πελοπόννησος, η νότια Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το βόρειο Αιγαίο.

Η Αττική αναμένεται επίσης να επηρεαστεί, με ενισχυμένους ανέμους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές, ενώ στα ορεινά προβλέπονται χιονοπτώσεις από τα 1.500 μέτρα και πάνω.

Το φαινόμενο θα παραμείνει ενεργό και την Πέμπτη, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή εξασθένηση, με περαιτέρω βελτίωση του καιρού το Σάββατο.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής, πιο ξεκάθαρη εικόνα για την ένταση και την κατανομή των φαινομένων θα υπάρξει στις αρχές της εβδομάδας, ενώ δεν αποκλείεται να εκδοθεί και έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, μαζί με σχετικές οδηγίες από την Πολιτική Προστασία.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 13:51
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