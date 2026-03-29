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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική: Κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλων
Ειδήσεις
19:31 - 29 Μαρ 2026

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική: Κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλων

Reporter.gr Newsroom
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Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε οικισμούς στις περιοχές του Ιλίου, του Ασπροπύργου, των Αχαρνών και της Ελευσίνας, έπειτα από σχεδιασμό και υλοποίηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γ.Α.Δ.Α., στις 24 και 26 Μαρτίου.  

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί από τη Δ.Α.Ο.Ε., την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε. και τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Οι δράσεις αυτές, μεγάλης κλίμακας, είχαν ως στόχο την πρόληψη και την καταστολή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε κατοικία στο Ίλιον εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 6 κιλά και 235 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • 452,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (τύπου «σοκολάτα»),
  • 414 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
  • μικρή ποσότητα κοκαΐνης,
  • ένα πιστόλι,
  • όπλο κρότου,
  • γεμιστήρας και 16 φυσίγγια,
  • δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • σιδερογροθιά,
  • ρουχισμός με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • χειροπέδες,
  • τέσσερα βεγγαλικά,
  • πέντε κινητά τηλέφωνα και
  • τρία ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας.

Συνολικά, οι αρχές προχώρησαν στον έλεγχο 293 ατόμων, ενώ καταγράφηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως οδήγηση χωρίς δίπλωμα, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ακινητοποιήθηκαν έξι οχήματα και αφαιρέθηκαν 12 άδειες οδήγησης, καθώς και 11 άδειες κυκλοφορίας.

Επιπλέον, συνελήφθη ένα άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε βάρος του ενοίκου του διαμερίσματος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου της Γ.Α.Δ.Α., για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 17:04
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