Visa Express: Ανανεώθηκε για έναν επιπλέον χρόνο το πρόγραμμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για Τούρκους πολίτες

Το πρόγραμμα χορήγησης βραχείας διαμονής (Visa Express) για Τούρκους πολίτες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ανανεώθηκε για έναν ακόμη χρόνο και θα παραμείνει σε ισχύ έως τον Απρίλιο του 2027.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, εφαρμόζεται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και είχε θεσπιστεί μετά από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ανανέωση του προγράμματος εγκρίθηκε πέρυσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της διευκόλυνσης της μετακίνησης Τούρκων πολιτών στα ελληνικά νησιά για σύντομες διαμονές. Το πρόγραμμα Visa Express έχει ως στόχο την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων και τη διευκόλυνση του τουρισμού και των επιχειρηματικών επισκέψεων στην περιοχή.

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης δήλωσε σχετικά: «Η ανανέωση του προγράμματος Visa Express για ένα ακόμη έτος αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την οικονομία των νήσων του Βορείου Αιγαίου. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση και τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών για τη συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Περιφέρειας. Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη αποδείξει στην πράξη τη σημασία του, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και τη διασύνδεση με τη γειτονική Τουρκία. Συνεχίζουμε με συνέπεια να διεκδικούμε μέτρα που στηρίζουν την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των νησιών μας».