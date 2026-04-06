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Ήττα στο φινάλε για την Ελλάδα από την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του World Cup
Ειδήσεις
20:53 - 06 Απρ 2026

Ήττα στο φινάλε για την Ελλάδα από την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του World Cup

Reporter.gr Newsroom
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Με γκολ του Γκέργκελι Μπούριαν λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η Εθνική Ελλάδας υδατοσφαίρισης ανδρών ηττήθηκε 13-12 από την Εθνική Ουγγαρίας υδατοσφαίρισης ανδρών στην έναρξη της προκριματικής φάσης του World Cup στην Αλεξανδρούπολη. Η ελληνική ομάδα, με σημαντικές απουσίες, καλείται πλέον να πάρει νίκες απέναντι σε Σερβία και Ολλανδία για να προκριθεί.

Το ματς ήταν ισορροπημένο από την αρχή, με την Ελλάδα να μένει πίσω στο πρώτο οκτάλεπτο, αλλά να αντιδρά στη δεύτερη περίοδο χάρη στους Δημήτρης Παπαναστασίου και Γκίλλας, κλείνοντας το ημίχρονο μπροστά 7-6. Στην τρίτη περίοδο, χαμένες ευκαιρίες και πέναλτι επέτρεψαν στους Ούγγρους να προηγηθούν, πριν η «γαλανόλευκη» ισοφαρίσει σε 10-10.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι δύο ομάδες πήγαιναν γκολ-γκολ, με τον Αργυρόπουλο να ισοφαρίζει σε 12-12 λίγο πριν το τέλος. Ωστόσο, στην τελευταία επίθεση, η αποβολή του Κάκαρη έδωσε την ευκαιρία στον Μπούριαν να χαρίσει τη νίκη στην Ουγγαρία.

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