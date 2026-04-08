Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο – Έκκληση στους «φίλους της χώρας» από τη Βηρυτό  

Παρά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο, με τους IDF να ανακοινώνουν ότι θα πραγματοποιήσουμε τις «μεγαλύτερες επιθέσεις» τους από την έναρξη της χερσαίας τους επέμβασης.

Από το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, λίγο μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η συμφωνία δεν ισχύει για τον Λίβαο. Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να σταματήσουν.

Ο συνταγματάρχης των IDF Αβιχάι Αντραΐ – ο οποίος έχει ήδη κοινοποιήσει τρεις εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λιβάνου από την έναρξη της εφαρμογής της 15ήμερης εκεχειρίας που κηρύχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ – είπε χαρακτηριστικά: «Η μάχη συνεχίζεται στον Λίβανο, όπου δεν εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός».

Ο ίδιος δήλωσε – επικαλούμενος τον Αρχηγό του Επιτελείου, Στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ – ότι οι IDF θα «εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία» και θα συνεχίσουν να χτυπούν τη Χεζμπολάχ, ενώ πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσουμε τις επιδρομές χωρίς διακοπή».

Μάλιστα, έγραψε στο Χ ότι «εντός 10 λεπτών και σε αρκετές περιοχές ταυτόχρονα» ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις «στοχεύοντας σε περίπου 100 αρχηγεία και στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στη Χεζμπολάχ».

Επίσης, διαρροές κάνουν λόγο για ισραηλινό πλήγμα στο κρησφύγετο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, αναφέροντας, ωστόσο, ότι εκτιμάται πως ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί.

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σε πόλεις και χωριά σε όλη τη χώρα σημειώνονται εκτεταμένοι βομβαρδισμοί.

Η Χεζμπολάχ, από την άλλη, ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις, σεβόμενη την εκεχειρία. Μάλιστα, βουλευτής της φιλοϊρανικής οργάνωσης τόνισε ότι το Ισραήλ θα πρέπει, επίσης, να τηρήσει την εκεχειρία διαφορετικά η συμφωνία θα καταρρεύσει.

Μετά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κάλεσε «τους φίλους του Λιβάνου» να παρέμβουν και να σταματήσουν τις επιθέσεις από τις οποίες, όπως τόνισε, έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα δεκάδες και έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό, μαζί με τις σημερινές απώλειες, οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.500, μεταξύ των οποίων και 250 παιδιά.

«Όλοι οι φίλοι του Λιβάνου καλούνται να έρθουν σε βοήθειά μας για να σταματήσουν αυτές τις επιθέσεις με κάθε δυνατό μέσο», δήλωσε ο Σαλάμ σε ανακοίνωσή του, αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τη «μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεση» του εναντίον της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο υπουργός Οικονομίας του Λιβάνου, Αμέρ Μπισάτ μίλησε στο CNBC, και σημείωσε ότι η χώρα παίρνει «αντιφατικά μηνύματα», αναφερόμενος προφανώς στη διαβεβαίωση του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ότι οι επιθέσεις θα σταματήσουν και στις ανακοινώσεις του Ισραήλ πως ο Λίβανος είναι εκτός συμφωνίας.