ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο – Έκκληση στους «φίλους της χώρας» από τη Βηρυτό
Ειδήσεις
17:07 - 08 Απρ 2026

Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο – Έκκληση στους «φίλους της χώρας» από τη Βηρυτό  

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παρά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο, με τους IDF να ανακοινώνουν ότι θα πραγματοποιήσουμε τις «μεγαλύτερες επιθέσεις» τους από την έναρξη της χερσαίας τους επέμβασης.  

Από το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, λίγο μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η συμφωνία δεν ισχύει για τον Λίβαο. Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να σταματήσουν.

Ο συνταγματάρχης των IDF Αβιχάι Αντραΐ – ο οποίος έχει ήδη κοινοποιήσει τρεις εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λιβάνου από την έναρξη της εφαρμογής της 15ήμερης εκεχειρίας που κηρύχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ – είπε χαρακτηριστικά: «Η μάχη συνεχίζεται στον Λίβανο, όπου δεν εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός».

Ο ίδιος δήλωσε – επικαλούμενος τον Αρχηγό του Επιτελείου, Στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ – ότι οι IDF θα «εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία» και θα συνεχίσουν να χτυπούν τη Χεζμπολάχ, ενώ πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσουμε τις επιδρομές χωρίς διακοπή».

Μάλιστα, έγραψε στο Χ ότι «εντός 10 λεπτών και σε αρκετές περιοχές ταυτόχρονα» ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις «στοχεύοντας σε περίπου 100 αρχηγεία και στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στη Χεζμπολάχ».

Επίσης, διαρροές κάνουν λόγο για ισραηλινό πλήγμα στο κρησφύγετο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, αναφέροντας, ωστόσο, ότι εκτιμάται πως ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί.

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σε πόλεις και χωριά σε όλη τη χώρα σημειώνονται εκτεταμένοι βομβαρδισμοί.

Η Χεζμπολάχ, από την άλλη, ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις, σεβόμενη την εκεχειρία. Μάλιστα, βουλευτής της φιλοϊρανικής οργάνωσης τόνισε ότι το Ισραήλ θα πρέπει, επίσης, να τηρήσει την εκεχειρία διαφορετικά η συμφωνία θα καταρρεύσει.

Μετά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κάλεσε «τους φίλους του Λιβάνου» να παρέμβουν και να σταματήσουν τις επιθέσεις από τις οποίες, όπως τόνισε, έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα δεκάδες και έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό, μαζί με τις σημερινές απώλειες, οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.500, μεταξύ των οποίων και 250 παιδιά.

«Όλοι οι φίλοι του Λιβάνου καλούνται να έρθουν σε βοήθειά μας για να σταματήσουν αυτές τις επιθέσεις με κάθε δυνατό μέσο», δήλωσε ο Σαλάμ σε ανακοίνωσή του, αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τη «μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεση» του εναντίον της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο υπουργός Οικονομίας του Λιβάνου, Αμέρ Μπισάτ μίλησε στο CNBC, και σημείωσε ότι η χώρα παίρνει «αντιφατικά μηνύματα», αναφερόμενος προφανώς στη διαβεβαίωση του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ότι οι επιθέσεις θα σταματήσουν και στις ανακοινώσεις του Ισραήλ πως ο Λίβανος είναι εκτός συμφωνίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ
Ανεμοδείκτης

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 18:13

Μεγάλες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας

Αναλύσεις
14/07/2026 - 18:09

Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

Πολιτική
14/07/2026 - 17:55

Μαρινάκης για Marfin: Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η Δικαιοσύνη – Όχι ο τοξικός λόγος

Πολιτική
14/07/2026 - 17:44

Νέα απώλεια για ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.500 με ενδοσυνεδριακό γύρισμα - Ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, Metlen και ΟΤΕ

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 17:37

Real Consulting: Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος ύψους €3,07 εκατ.

Πολιτική
14/07/2026 - 17:37

Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλει «θεσμικές εκτροπές» στην Επιτροπή Δεοντολογίας και ζητά την απομάκρυνση βουλευτών της ΝΔ

Πολιτική
14/07/2026 - 17:30

Μανιάτης: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομική θωράκιση για τη Γαλάζια Σημαία

Πολιτική
14/07/2026 - 17:24

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 17:19

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Νεκροί και αγνοούμενοι μετά από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 17:10

Υπόθεση Βάγιας Νέστορα: Προφυλακίστηκαν δύο κατηγορούμενοι – Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 17:10

Ο ήπιος πληθωρισμός στηρίζει τη Wall: Η βουτιά της IBM και το ράλι πετρελαίου περιορίζουν τα κέρδη

Πολιτική
14/07/2026 - 16:50

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:47

Μνημόνιο Συνεργασίας AKTOR - ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:42

Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:38

Motor Oil: Έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 στο diesel έως τον Αύγουστο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 16:31

ΔΕΗ: Στο 5,05% η συμμετοχή της Capital Group

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:30

Greek Space Tech Forum 2026: Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που παρέχει στη χώρα η δραστηριοποίηση στο διάστημα

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:21

Goldman Sachs: Εκτόξευση κερδών 78% και ιστορικό ρεκόρ στις συναλλαγές μετοχών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:19

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας λόγω τεχνικών εργασιών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:13

Κομισιόν για αντιδράσεις Τουρκοκυπρίων στον διορισμό Φίτο: Θα συνομιλήσει και με τις δύο κοινότητες του νησιού

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:06

ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 15:57

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/07/2026 - 15:56

ΔΑΑ: Πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία των αεροδρομίων άνω των 30 εκατ. επιβατών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 15:48

SMERC: Επενδύει €22 εκατ. στον Όμιλο Πλακεντία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 15:43

Prodea: Πληρωμή τόκων ύψους €2,89 εκατ. για το Πράσινο ΚΟΔ

Οικονομία
14/07/2026 - 15:39

Παπαθανάσης: 2,56 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε νέους διδακτορικούς

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:33

Γερμανική Πολεμική Αεροπορία: Η ρωσική απειλή επιβάλλει νέες αγορές αμερικανικών F-35

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:13

Φωτιά στο Αλιβέρι: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ