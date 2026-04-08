Καιρός: Με χαμηλότερες θερμοκρασίες θα κυλήσει η Μεγάλη Βδομάδα - Βελτίωση από την Κυριακή

Με χαμηλότερες θερμοκρασίες θα κυλήσει η Μεγάλη Εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, στην Αττική, τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώνουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Γενικά, τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένονται λίγες τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά της χώρας, στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια πελάγη θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με εξαίρεση το νότιο Αιγαίο, όπου το μεσημέρι θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Τη Μεγάλη Παρασκευή προβλέπονται και πάλι ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές.

Για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα δεν αναμένονται ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα. Το Μεγάλο Σάββατο εκτιμάται ότι θα είναι η πιο ψυχρή ημέρα της εβδομάδας, ωστόσο από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.