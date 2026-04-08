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Ιράν: Απειλεί να τερματίσει την εκεχειρία με τις ΗΠΑ, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο
Ειδήσεις
18:45 - 08 Απρ 2026

Ιράν: Απειλεί να τερματίσει την εκεχειρία με τις ΗΠΑ, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα αποχωρήσει από τη συμφωνία εκεχειρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Λιβάνου, σύμφωνα με δήλωση ανώνυμης πηγής στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ήδη εντοπίζουν πιθανούς στόχους για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Σημειώνεται ότι η εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Επισημαίνεται επίσης ότι νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι έχει διακοπεί η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, μετά από ό,τι χαρακτηρίζει «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από πλευράς Ισραήλ.

Από το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, λίγο μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η συμφωνία δεν ισχύει για τον Λίβαο. Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να σταματήσουν.

Μάλιστα, ο συνταγματάρχης των IDF Αβιχάι Αντραΐ έγραψε στο Χ ότι «εντός 10 λεπτών και σε αρκετές περιοχές ταυτόχρονα» ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις «στοχεύοντας σε περίπου 100 αρχηγεία και στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στη Χεζμπολάχ».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/04/2026 - 18:45
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