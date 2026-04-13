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Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τη Δευτέρα του Πάσχα
Ειδήσεις
10:00 - 13 Απρ 2026

Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τη Δευτέρα του Πάσχα

Reporter.gr Newsroom
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Αλλαγές και τροποποιήσεις ισχύουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, τις ημέρες του Πάσχα.

Οι συρμοί μετρό και τραμ αλλά και λεωφορεία και τρόλεϊ θα αποσύρονται νωρίτερα, ενώ παράλληλα μειώνεται και η συχνότητα διέλευσης.

Δευτέρα του Πάσχα

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη του Πάσχα

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα

  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5′-11′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα
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