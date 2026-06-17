Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι «τσάμπας» για τους φίλους του

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε την Τετάρτη (17/6) στον Πρωθυπουργό και τις κορώνες του για τον «κ.Τσάμπα » σχετικά με την πλήρως κοστολογημένη και δίκαιη πρόταση για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ.

Αναλυτικά όσα είπε στον ΣΚΑΪ:

«Έχουμε, λοιπόν, τον Πρωθυπουργό να λέει “τσάμπα” τα 35 εκατ. Του φάνηκαν πολλά 30-35 εκατ. ευρώ; Ο κ. Μητσοτάκης είναι “τσάμπας” για τους πολιτικούς του φίλους, είναι “τσάμπας” για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβός για τους πολίτες.

Και θα σας εξηγήσω γιατί είναι “τσάμπας” για όλους αυτούς. Είναι “τσάμπας”, διότι τα 35 εκατ. δεν είναι τίποτα σε σχέση με το 1 δισ. πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατ. δεν είναι τίποτα μπροστά στα “χρυσά” σπιτάκια ανακύκλωσης, που τα πληρώσαμε πέντε με έξι φορές περισσότερο, -300.000 ευρώ-, όταν υπήρχαν δυνατότητες να τα πληρώσουμε 50.000 και 60.000 ευρώ. Είναι “τσάμπας” στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ, από Χερσόνησο-Άγιο Νικόλαο, έδωσε αποζημίωση 145 εκατ. ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλλοτριώσεις. Είναι “τσάμπας”, όταν μοιράζει εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε διάφορους ημετέρους με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Παράδειγμα; Λέρωσαν και την επιστολική ψήφο. Θυμάστε τι έχω καταγγείλει; Είναι δυνατόν στην επιστολική ψήφο να βάζουν στημένο διαγωνισμό 7,5 εκατ. ευρώ;», τόνισε.

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Επιχειρηματολογώντας σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα ΜΜΜ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, επισήμανε:

«Το θέμα είναι η νέα γενιά να αποκτήσει μια κουλτούρα σχέσης με τα δημόσια μέσα μεταφοράς και να δώσουμε ένα κίνητρο. Δεν είναι pass ούτε ρουσφέτι ούτε πελατειακή πρακτική. Είναι μια ολόκληρη αντίληψη για τη νέα γενιά, την πρόσβαση της στις δημόσιες μεταφορές, την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, την αειφορία. Βλέπω λοιπόν ότι κάποιοι υποτιμούν το μέτρο αυτό. Το βάζουν στα όρια του πελατειακού και του τσάμπα. Θα θέσω λοιπόν το απλό ερώτημα: τα 30-35 εκατ. ευρώ για αυτή την πρόνοια ώστε να έχουν οι νέοι άνθρωποι που οι περισςότεροι σε αυτή την ηλικία δεν έχουν εισοδήματα, που πρέπει να μάθουν -όπως και στην Ευρώπη- να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ως εργαζόμενοι αύριο-μεθαύριο, δείχνει πελατειακή αντίληψη; Ή μια άλλη αντίληψη για το μέλλον της χώρας;», αναρωτήθηκε.

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεδιπλώνοντας την ατζέντα της κοινωνικής κατοικίας, υπογράμμισε την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων.

«Μας έχουν περιφρονήσει και για την κοινωνική κατοικία με το επιχείρημα: “τι είναι αυτά που λέτε; Κοστίζουν δισεκατομμύρια”. Πριν από μερικές μέρες, πρότεινα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντάξει στον οδικό χάρτη του NextGenerationEU για το 2026 την πρόνοια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδιάθετα του Ταμείου Ανάκαμψης από τις Αναπτυξιακές Τράπεζες όλων των ευρωπαϊκών κρατών για να κάνουν έργα, όπως οι κοινωνικές κατοικίες. Ξέρετε ποια ήταν η αντιμετώπιση; Βγήκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας – άκουσα την κυρία Βούλτεψη και άλλους – να εξανίστανται “καλά, ήταν ευρωβουλευτής και δεν ξέρει τους κανόνες;”. Να κοιτάξουν, λοιπόν, τον οδικό χάρτη, και συγκεκριμένα τη σελίδα 11, για να δει η κοινωνία ποιοι την κοροϊδεύουν. Λεφτά μπορούν να βρουν για να ασκήσουν πολιτικές για τους νέους. Η Ευρώπη τους δίνει τη δυνατότητα και αυτοί ξέρετε τι κάνουν; Μας κοροϊδεύουν όλους κανονικά, γιατί προφανέστατα τα χρήματα αυτά θέλουν να πάνε σε άλλους οικονομικούς παράγοντες της χώρας», σημείωσε.

«Πήγε περίπατο το rebranding», σχολίασε ερωτηθείς για την πλειοδοσία Τσίπρα για καθολική δωρεάν πρόσβαση όλου του πληθυσμού στα ΜΜΜ.

Και πρόσθεσε: ««Επειδή περάσαμε μια δύσκολη εποχή διχόνοιας, λαϊκισμού, υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα με πρωταγωνιστή τον κ. Τσίπρα, δείχνω ένα άλλο πολιτικό υπόδειγμα. Εμείς κινούμαστε σε μια άλλη κατεύθυνση. Η χώρα μπορεί να αλλάξει με ορθολογισμό, σοβαρότητα και προοδευτική αντίληψη για τα πράγματα. Αν είναι να πάμε πάλι στο 2012 και το 2015 με υποσχέσεις “κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη” αλλά τα κόκκινα δάνεια να τα παίρνουν τα funds και να εκβιάζουν τους δανειολήπτες, να υπόσχονται ότι θα “σκίσουν” τα μνημόνια και να έχουμε ξανά μνημόνια, να υπόσχονται ότι θα καταργήσουν τον ΕΝΦΙΑ, αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Έχουν κριθεί. Και η περίπτωση του κ. Μητσοτάκη έχει κριθεί, επτά χρόνια έχει πολλά βιώματα ο ελληνικός λαός. Κρίθηκε και η προηγούμενη κατάσταση. Άρα, η χώρα με μια επιλογή στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόσωπό μου θα πάει μπροστά, θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες».

Επανέλαβε τον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «Εμείς έχουμε βάλει έναν στόχο. Για αυτόν θα αγωνιστούμε κι ελπίζω οι πολίτες να τιμήσουν την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα, το πολιτικό ήθος, την αυτονομία από τα συμφέροντα. Είμαστε ανεξάρτητοι. Ο λόγος μας και οι πράξεις μας είναι ανεξάρτητες, χωρίς περιορισμούς. Γιατί όταν σε υιοθετούν κάποιοι ισχυροί, προφανέστατα δεν έχεις τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας», γιατί όπως εξήγησε:

«Πολιτικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αλλάξουμε κουλτούρα διακυβέρνησης. Να έχουμε έναν Πρωθυπουργό που θα νιώθει και θα είναι ένοικος στο Μαξίμου και όχι ιδιοκτήτης του. Και θα έχουμε πάνω απ’ όλα μια νίκη του κράτους των θεσμών. Να φύγουμε από το κράτος των ημετέρων και να πάμε στο κράτος των θεσμών. Και να φύγουμε από το κράτος λάφυρο που έχουμε σήμερα και να πάμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου».

«Έχει περάσει το σχέδιο Μητσοτάκη ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Είναι μια νίκη επικοινωνιακή της Νέας Δημοκρατίας με τη βοήθεια πολλών δημοσιογράφων και ισχυρών μίντια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, το επαναλαμβάνω. Είναι άλλη η δική μου διαδρομή, άλλη είναι του Πρωθυπουργού και άλλη του κ. Τσίπρα», συμπλήρωσε.

Με φόντο τις νέες ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ακρίβεια, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε:

«Η ακρίβεια για να αντιμετωπιστεί, χρειάζεται βούληση, ελέγχους στην αγορά. Να αξιολογήσουμε καταρχάς τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είδαμε “καλάθια του νοικοκυριού”, του “Αγ. Βασίλη”. Είδαμε πλατφόρμες. Το αποτέλεσμα είναι ένα: Το 2019 το τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε 38,6 ευρώ, τώρα κοστίζει 62 ευρώ, 60% πάνω. Άρα, απέτυχαν. Και το πιθανότερο είναι μια νέα αποτυχία βάσει και της εμπειρίας που έχουμε από τις προηγούμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι -και από τη ΔΙΜΕΑ και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο, έχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε επίπεδο ελέγχων και αποτελέσματος. Έχουμε δείγματα σε πολλές περιπτώσεις. Και οι έλεγχοι αυτοί δεν αποκαλύπτουν τους πυρήνες της ακρίβειας που για εμάς είναι και εσωτερικές υπερτιμολογήσεις πολυεθνικών εταιρειών – δηλαδή το ίδιο προϊόν μιας πολυεθνικής σε Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και σε άλλες χώρες είναι 30% κάτω σε σχέση με την Ελλάδα –. Να μας εξηγήσουν πώς γίνονται αυτές οι υπερτιμολογήσεις. Δεν γίνεται έλεγχος. Αλλά ακόμα και ο έλεγχος που γίνεται στο ράφι είναι επιφανειακός. Δεν πρέπει να πηγαίνουν μόνο στο τέλος, πρέπει να βλέπουμε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αν ρωτήσετε ένα κυβερνητικό στέλεχος τι έχουν εισπράξει από πρόστιμα σε σχέση με το πόσο έχουν κερδοσκοπήσει τα ολιγοπώλια ειδικά των τροφίμων, της ενέργειας, θα δείτε την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Ο λόγος που περιέγραψα τα στοιχεία αυτά που μας κατατάσσουν στις χειρότερες περιπτώσεις, είναι ότι δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους».

Στάθηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και παραφράζοντας το μότο του Πρωθυπουργού σχετικά με ποιος θα απαντήσει το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα, τον προκάλεσε: «Δεν διανοήθηκε να το πει αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Να μην τον ξυπνήσουμε, λοιπόν, μην του χαλάσουμε τον ύπνο, ας χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το μεσημέρι να τον ρωτήσει κάποιος : “Κυριάκο, θα ποντιστεί το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης; Ναι ή όχι; Και πότε;”. Όταν, λοιπόν, σε θέματα ζωτικά για τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων και αστάθειας, ξεκίνησε ένα έργο που ο λόγος που το έχει φρενάρει, είναι ότι πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν, εγώ δεν το δέχομαι ότι αυτός ο Πρωθυπουργός μπορεί να έχει ως επιχείρημα το “ποιος μετά από εμένα”».