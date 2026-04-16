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Ιατρικό ανακοινωθέν Ευαγγελισμού: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη στη ΜΕΘ
Ειδήσεις
13:20 - 16 Απρ 2026

Ιατρικό ανακοινωθέν Ευαγγελισμού: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη στη ΜΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή, σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινωθέν της διοίκησης.

Όπως επισημαίνεται στο νεότερο Ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού: , «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

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Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και ακολούθησε επείγουσα ιατρική παρέμβαση με εμβολισμό του θρόμβου.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ενώ, σύμφωνα με τον επεμβατικό νευροακτινολόγο Ευτύχιο Αρχοντάκη, το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της κατάστασής του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhugm6k670pt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Θεμιστοκλέους: Σταθερή η κατάσταση του Γ. Μυλωνάκη – Θα κερδίσει αυτή τη μάχη

Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους στο EPTNEWS: «Σεβόμενος και το ιατρικό απόρρητο, δεν θα δώσω πολλές πληροφορίες, η κατάστασή του όμως είναι σταθερή και να ευχηθούμε όλοι και πάνω απ’ όλα και πρώτα απ’ όλα ο Γιώργος ο κύριος Μυλωνάκης να το ξεπεράσει πολύ γρήγορα. Θα δώσει αυτή τη μάχη και θα την κερδίσει.

Θα χρειαστεί κάποιος καιρός, είναι σταθερός και ελεγχόμενη κατάσταση αυτή τη στιγμή

Ενημερώθηκα πολύ σύντομα, έτσι και αλλιώς ο Ευαγγελισμός είναι το νοσοκομείο που έχω θητεύσει πολλά χρόνια.

Γνωρίζω όλους τους συναδέλφους εκεί, είναι σε μια πολύ καλή ομάδα γιατρών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ξαναλέω έχουν μια σταθερή κατάσταση.

Να ευχηθούμε πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα στον κύριο Μυλωνάκη, στον Γιώργο γρήγορα περαστικά.

Δεν χρειάζεται να δώσουμε περισσότερο περισσότερες πληροφορίες.

Είναι μια σοβαρή κατάσταση, σταθερή και ελεγχόμενη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhuetf7510rd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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