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Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου - Τι λένε οι σεισμολόγοι
Ειδήσεις
08:17 - 24 Απρ 2026

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου - Τι λένε οι σεισμολόγοι

Reporter.gr Newsroom
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Σεισμός 5,7 βαθμών της κλίμακας Ριχτερ σημειώθηκε στις 06:18 τα ξημερώματα της Παρασκευής στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχη 25 χιλιόμετρα νοτια νοτιοδυτικα του Γουδουρά Λασιθίου Κρήτης. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,7 χιλιόμετρα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι ο σεισμός είχε διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο νησί.

«Ο σεισμός είχε διάρκεια και έγινε αισθητός σε όλη τη νοτιοδυτική Κρήτη, έχω αναφορές από Σητεία μέχρι Ηράκλειο. Είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις για τυχόν προβλήματα, η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα».

Τυπικό χαρακτήρισε το σεισμό για την περιοχή της νότιας Κρήτης χαρακτήρισε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου, Βασίλης Καραστάθης.

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Προειδοποίηση Τσελέντη: «Ας αποφύγουμε για λίγο τα μπάνια»

Ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης προχώρησε σε άμεση ανάρτηση, επιχειρώντας να καθησυχάσει το κοινό, εξηγώντας τα χαρακτηριστικά του φαινομένου και δίνοντας σαφείς οδηγίες για τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η δόνηση εντάσσεται σε μια ήδη ενεργή σεισμική ακολουθία στην περιοχή, ενώ υπογραμμίζει ότι το φαινόμενο θεωρείται αναμενόμενο. Ο ίδιος, προειδοποιεί, επίσης, για το ενδεχόμενο μικρών θαλάσσιων σεισμικών κυμάτων, σημειώνοντας ότι ακόμη και κύματα ύψους μισού μέτρου μπορεί να είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά. Για τον λόγο αυτό, συνιστά την αποφυγή κολύμβησης τις επόμενες ημέρες, έως ότου υπάρξει πλήρης εικόνα της σεισμικής δραστηριότητας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΝΑ ΚΡΗΤΗ 24/04/2026 06:18, M=5.5, EΠIK:405 XΛM. NNA AΘHNAΣ, 25 XΛM. NNΔ TOY ΓOYΔOYPA ΛAΣIΘIOY στο θαλάσσιο χώρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη. Αναμενόμενο είναι μη σας ανησυχεί.
Τους τελευταίους μήνες καταγράφαμε έντονη μικροσεισμική ακολουθία στη περιοχή.
Για μερικές ημέρες ακολουθείστε τα γνωστά μέτρα και καλέστε τους μηχανικούς να ελέγξουν τα σπίτια σας αν είναι παλιά και έχουν σημάδια καταπόνησης.

Λόγω μικρού εστιακού βάθους (10χμ) θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα.
Δεν χρειάζεται πανικός και μάλλον το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ να δούμε την ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.
Υπενθυμίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το εσωτερικό των σπιτιών μας βαριά αντικείμενα κλπ όπως και ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ. Δεν υπάσχει λόγος να χάσετε τη ψυχραιμία σας.

Από το προηγούμενο καλοκαίρι που κολύμπαγα στη περιοχή ένιωθα πολλές δονήσεις και είχα κάνει σχετική ανάρτηση με οδηγίες προφύλαξης των μικρών παιδιών από μικρά τσουνάμι.
Επειδή ξεκινά η τουριστική περίοδος μην διαδίδετε το γνωστό ΡΑΔΙΟ ΣΕΙΣΜΟΑΡΒΥΛΑ. Οι ξένοι δεν γνωρίζουν από σεισμούς οπότε ενημερώστε τους ότι στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο φαινόμενο! Πιο πολύ κινδυνεύουν από το να τους πέσει καμία βίδα από drone του Ιράν στο κεφάλι ?.
ΑΣ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.
(**) Γενικά οι σεισμοί στη Κρήτη οφείλονται στη σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής «πλάκας». Καθώς κινούνται με αντίθετη φορά η μία προς την άλλην, η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική, σε μια διεργασία που εξελίσσεται ακατάπαυστα επί εκατομμύρια χρόνια.
Η Κρήτη έχει την κακή τύχη να βρίσκεται ακριβώς στο σημείο σύγκρουσης των δύο κολοσσιαίων πλακών».
Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2026 - 09:46
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