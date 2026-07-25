Φοιτητική στέγη: Πού κυμαίνονται τα ενοίκια και τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι φοιτητές

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας «κούρσας» για χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα: την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας.

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον των ημερών, η εικόνα που μεταφέρουν άνθρωποι της αγοράς ακινήτων στις τρεις μεγάλες φοιτητουπόλεις –Πάτρα, Ιωάννινα και Λάρισα– είναι καθησυχαστική, καθώς, σύμφωνα με τους ίδιους, υπάρχει ικανοποιητική διαθεσιμότητα κατοικιών, ενώ οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου.

Πάτρα: Μεγαλύτερη προσφορά και ενοίκια από 200 ευρώ

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Πάτρα οι επιλογές για τους νέους φοιτητές παραμένουν αρκετές, γεγονός που, σύμφωνα με τη μεσίτρια αστικών συμβάσεων και εκτιμήτρια ακινήτων Ιωάννα Κοπανιτσάνου, οφείλεται τόσο στη σχετικά περιορισμένη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης όσο και στην κατασκευή ιδιωτικών φοιτητικών εστιών και μικρών διαμερισμάτων.

Όπως εξηγεί, σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η κατάτμηση μεγαλύτερων κατοικιών σε μικρότερα διαμερίσματα, αυξάνοντας το διαθέσιμο απόθεμα φοιτητικής στέγης.

Οι τιμές στο κέντρο της πόλης παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Μια παλαιότερη γκαρσονιέρα μπορεί να ενοικιαστεί από 280 έως 350 ευρώ τον μήνα, ενώ ένα ανακαινισμένο και επιπλωμένο διαμέρισμα του ίδιου τύπου κοστίζει από 350 έως 400 ευρώ.

Μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για τα δυάρια, τα οποία προσφέρουν περισσότερους χώρους και μπορούν να φιλοξενήσουν και τους γονείς των φοιτητών. Τα ενοίκιά τους ξεκινούν από περίπου 400 ευρώ και μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 700 ευρώ όταν πρόκειται για ανακαινισμένα, επιπλωμένα ή νεόδμητα διαμερίσματα με σύγχρονες ενεργειακές προδιαγραφές.

Πιο οικονομικές λύσεις υπάρχουν στις περιοχές εκτός κέντρου, οι οποίες εξυπηρετούνται από τις αστικές συγκοινωνίες προς το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εκεί οι τιμές ξεκινούν από περίπου 200 ευρώ για μικρές γκαρσονιέρες έως 30 τετραγωνικών μέτρων, με το τελικό μίσθωμα να αυξάνεται ανάλογα με τον εξοπλισμό και την κατάσταση του ακινήτου.

Σημαντική θέση στην αγορά έχουν πλέον και οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες. Τα περισσότερα διαμερίσματα είναι πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα, με ενοίκιο που φτάνει περίπου τα 550 ευρώ, στην τιμή του οποίου περιλαμβάνονται λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, διαδικτύου και κοινόχρηστων.

Η κ. Κοπανιτσάνου επισημαίνει, πάντως, ότι η δημιουργία νέων κατοικιών παραμένει δύσκολη, καθώς το υψηλό κόστος κατασκευής και η φορολογία έχουν ανεβάσει σημαντικά τις τιμές αγοράς των νεόδμητων ακινήτων.

Ιωάννινα: Διαθεσιμότητα κατοικιών και αυστηρές συστάσεις για αποφυγή απάτης

Στα Ιωάννινα, όπου αναμένονται περίπου 3.700 νέοι φοιτητές, οι μεσίτες εκτιμούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια, διευκολύνοντας την αναζήτηση κατοικίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσιτών Ιωαννίνων, Θόδωρο Μπάσιο, μια γκαρσονιέρα ή ένα στούντιο στο κέντρο της πόλης κοστίζει περίπου 350 ευρώ τον μήνα, ενώ ένα ανακαινισμένο ή νεόδμητο δυάρι διαμορφώνεται περίπου στα 450 ευρώ.

Σε περιοχές εκτός κέντρου τα ενοίκια είναι χαμηλότερα, ενώ υπάρχουν και κατοικίες που προσφέρονται με υψηλότερο συνολικό τίμημα, το οποίο όμως περιλαμβάνει δαπάνες όπως θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και ύδρευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα δυάρι μπορεί να φτάσει τα 600 έως 650 ευρώ και ένα στούντιο τα 430 έως 450 ευρώ.

Ο Σύλλογος Μεσιτών Ιωαννίνων απευθύνει παράλληλα σειρά συστάσεων προς τους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους, προκειμένου να αποφύγουν περιστατικά εξαπάτησης.

Μεταξύ άλλων, συνιστά να μην καταβάλλεται ποτέ προκαταβολή χωρίς προηγούμενη αυτοψία και επιβεβαίωση της ταυτότητας του ιδιοκτήτη, να ελέγχονται τυχόν ανεξόφλητες οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, να υπογράφεται πάντοτε γραπτό μισθωτήριο πέραν της ηλεκτρονικής δήλωσης στο Taxis και να επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία της θέρμανσης και του βασικού εξοπλισμού πριν από την εγκατάσταση.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης κύριας κατοικίας είναι τρία χρόνια, ανεξάρτητα από το τι προβλέπει η αρχική συμφωνία.

Λάρισα: Σταθερές οι τιμές και περισσότερα νεόδμητα μικρά διαμερίσματα

Στη Λάρισα η αγορά φοιτητικής κατοικίας εμφανίζεται σταθερή σε σχέση με πέρυσι, με την αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα των τελευταίων ετών να έχει ενισχύσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων.

Η σύμβουλος ακίνητης περιουσίας της Keller Williams, Μαρία Κούκου, επισημαίνει ότι πολλοί κατασκευαστές δημιουργούν πλέον εξαρχής στούντιο και μικρά δυάρια, ανταποκρινόμενοι στη διαρκή ζήτηση που προέρχεται από φοιτητές, νέους εργαζόμενους και μονοπρόσωπα νοικοκυριά.

Παρά τη μεγαλύτερη προσφορά, οι τιμές δεν έχουν υποχωρήσει. Τα ενοίκια ξεκινούν από περίπου 200 ευρώ για παλαιότερα διαμερίσματα, ενώ τα πλήρως εξοπλισμένα και επιπλωμένα στούντιο μπορεί να φτάσουν έως και τα 450 ευρώ.

Η τελική τιμή εξαρτάται από την περιοχή, την παλαιότητα του κτιρίου, την ενεργειακή του απόδοση, τη θέρμανση, καθώς και από το αν το ακίνητο παραδίδεται πλήρως επιπλωμένο και με ηλεκτρικές συσκευές.

Όπως επισημαίνει η κ. Κούκου, οι οικογένειες δεν εξετάζουν πλέον μόνο το ύψος του ενοικίου, αλλά και το συνολικό μηνιαίο κόστος διαβίωσης, στο οποίο περιλαμβάνονται τα κοινόχρηστα, η κατανάλωση ενέργειας και οι ανάγκες θέρμανσης.

Σημαντικό πλεονέκτημα της Λάρισας αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια, η περιορισμένη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, γεγονός που διατηρεί περισσότερα ακίνητα διαθέσιμα για μακροχρόνια ενοικίαση.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση, επιλέγοντας τη σταθερότητα ενός μόνιμου ενοικιαστή αντί της συνεχούς διαχείρισης που απαιτούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι επαγγελματίες της αγοράς συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν την αναζήτηση όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς όσο πλησιάζει η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς μειώνονται οι διαθέσιμες επιλογές, κυρίως στα μικρά, οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικά διαμερίσματα που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.