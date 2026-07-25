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Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα
Ειδήσεις
11:30 - 25 Ιουλ 2026

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

Reporter.gr Newsroom
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Έντονο προβληματισμό για την πορεία της γερμανικής βιομηχανίας εκφράζει η Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), προειδοποιώντας ότι ο κλάδος συνεχίζει να συρρικνώνεται, με απώλειες που φτάνουν περίπου τις 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα.

Η γενική διευθύντρια της BDI, Τάνια Γκένερ, σε δηλώσεις της στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο βιομηχανικός τομέας «κρίσιμη», επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την αντιστροφή της αρνητικής τάσης.

«Είμαι πεπεισμένη ότι, εφόσον προετοιμαστούμε σωστά, θα έχουμε και πάλι όλες τις ευκαιρίες. Η καινοτομία αποτελεί εδώ και χρόνια βασική προτεραιότητα για πολλές επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η ενίσχυση των επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής, και ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η γερμανική βιομηχανία να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο.

«Διαθέτουμε όλες τις προϋποθέσεις, ειδικά στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής», υπογράμμισε η επικεφαλής της BDI, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η τεχνολογική αναβάθμιση μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάκαμψης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το εξωτερικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επιβαρύνουν τις προοπτικές του κλάδου. Όπως ανέφερε, οι δασμολογικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη βιομηχανική ισχύ της Κίνας, ασκούν πρόσθετες πιέσεις στις γερμανικές επιχειρήσεις.

Η Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών εκπροσωπεί περίπου 100.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν συνολικά περισσότερους από οκτώ εκατομμύρια εργαζόμενους, αποτελώντας τον βασικό φορέα εκπροσώπησης της γερμανικής βιομηχανίας.

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