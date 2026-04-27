Αίγιο: Σύλληψη άνδρα που μετέφερε 32 κιλά κάνναβης

Σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα που συνελήφθη σε περιοχή του Αιγίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και της τοπικής ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε χθες το βράδυ να κινείται με αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε για έλεγχο. Κατά την έρευνα στο όχημα, τόσο στον χώρο αποσκευών όσο και στο εσωτερικό του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 32 κιλά και 284 γραμμάρια κάνναβης, χωρισμένα σε έξι συσκευασίες, 349 ευρώ, κινητά τηλέφωνα καθώς και ηλεκτρονική συσκευή πομποδέκτη διοδίων.

Όπως εκτιμάται, το παράνομο οικονομικό όφελος από την πώληση των ναρκωτικών θα μπορούσε να κυμανθεί από 484.260 έως 968.520 ευρώ.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου, ενώ το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.