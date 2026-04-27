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Νταντάδες της γειτονιάς: Στην «τελική ευθεία» το πρόγραμμα – Άνοιξε η πλατφόρμα
Ειδήσεις
11:51 - 27 Απρ 2026

Νταντάδες της γειτονιάς: Στην «τελική ευθεία» το πρόγραμμα – Άνοιξε η πλατφόρμα

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια σημαντική παρέμβαση με στόχο τη στήριξη της σύγχρονης οικογένειας και την ενίσχυση της απασχόλησης προχωρά το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» μπαίνει στην τελική ευθεία, επιδιώκοντας να καλύψει το κενό που δημιουργείται μεταξύ της λήξης της άδειας μητρότητας και της ένταξης των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.      

Πιο αναλυτικά, στις 13:00 το μεσημέρι σήμερα (27/4) αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η σχετική πλατφόρμα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός οργανωμένου και ασφαλούς δικτύου φροντίδας βρεφών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η πρώτη φάση αφορά την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο Μητρώο Επιμελητών. Το πρόγραμμα έχει ευρύ και συμπεριληπτικό χαρακτήρα, καθώς δικαίωμα συμμετοχής έχουν επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη φύλαξη παιδιών και την εκπαίδευση, φοιτητές σχετικών ειδικοτήτων, αλλά και άτομα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπως παππούδες και γιαγιάδες. Με τον τρόπο αυτό θεσμοθετείται και ενισχύεται η ενδοοικογενειακή φροντίδα.

Προϋποθέσεις και εγγυήσεις ασφαλείας

Η προστασία των βρεφών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών αποτελεί βασική προτεραιότητα του προγράμματος. Για την εγγραφή στο μητρώο απαιτείται καθαρό ποινικό μητρώο, πιστοποιητικά υγείας από αρμόδιους γιατρούς (παθολόγο, δερματολόγο και ψυχίατρο), καθώς και η ολοκλήρωση τρίωρης διαδικτυακής επιμόρφωσης που παρέχεται από το Υπουργείο.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι επιμελητές οφείλουν να παρακολουθήσουν σεμινάρια πρώτων βοηθειών από φορείς όπως το ΕΚΑΒ ή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Προϋπόθεση αποτελεί επίσης η ολοκλήρωση τουλάχιστον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κάθε επιμελητής μπορεί να αναλάβει έως τρία παιδιά, ενώ οι γονείς διατηρούν τη δυνατότητα αλλαγής επιμελητή, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.

Οικονομική στήριξη και εισοδηματικά όρια

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης προς τους γονείς μέσω voucher. Το ποσό ανέρχεται σε 500 ευρώ για όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση και σε 300 ευρώ για γονείς με μερική απασχόληση ή για όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διαμορφωθεί ώστε να καλύπτουν μεγάλο μέρος των οικογενειών: για ένα παιδί το εισόδημα της μητέρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά τις 27.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν τίθενται εισοδηματικοί περιορισμοί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα ένταξης συνταξιούχων στο πρόγραμμα. Όπως διευκρινίστηκε, όσοι συμμετάσχουν ως επιμελητές -είτε για τη φροντίδα εγγονιών είτε άλλων παιδιών- δεν θα υποστούν καμία μείωση ή παρακράτηση στη σύνταξή τους. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται έμπρακτα ο ρόλος της τρίτης ηλικίας στη στήριξη της οικογένειας και της εργασιακής ζωής.

Πλέον, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό σύνδεσμο μεταξύ γονέων και επιμελητών, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο κοινωνικής φροντίδας και συνοχής.

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Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 12:04
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