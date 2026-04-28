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Τέμπη: Διεκόπη για τις 27 Μαΐου η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία
Ειδήσεις
14:00 - 28 Απρ 2026

Τέμπη: Διεκόπη για τις 27 Μαΐου η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία

Reporter.gr Newsroom
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Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα συνεχιστεί στις 27 Μαΐου, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας λόγω εργασιών διαμόρφωσης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη, στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η διακοπή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις διαρρύθμισης του χώρου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της διαδικασίας σε κατάλληλες συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με την εξέταση ενστάσεων από την πλευρά των κατηγορουμένων σχετικά με τους υποστηρίζοντες την κατηγορία. Ωστόσο, οι περισσότεροι εξ αυτών επιφυλάχθηκαν να αναπτύξουν τις ενστάσεις τους σε επόμενη δικάσιμο.

Συνολικά, κατατέθηκαν τρεις ενστάσεις που αφορούσαν την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Κατά περίπτωση, αυτές στράφηκαν κατά των Δικηγορικών Συλλόγων, του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών και του Ελληνικού Δημοσίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 14:01
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