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Δούκας: Δικαίωση για τους Αθηναίους η πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία
Αυτοδιοίκηση
13:48 - 28 Απρ 2026

Δούκας: Δικαίωση για τους Αθηναίους η πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία

Reporter.gr Newsroom
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Μέση ανάρτησής του σήμερα (28/4) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας σχολίασε ότι η πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία αποτελεί μια ξεκάθαρη δικαίωση για τους δημότες της πόλης. 

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων:

«Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών δεν μπορούν να αγνοούνται.

Η απόφαση του Πρωθυπουργού για πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία είναι μια ξεκάθαρη δικαίωση για τους Αθηναίους και για τη θέση που υπερασπιστήκαμε με επιμονή και συνέπεια.

Είναι όμως και κάτι ακόμα: μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των επιλογών της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που ήθελε τη Βασιλίσσης Όλγας ιδιωτικό δρόμο.

Συνεχίζουμε αφοσιωμένοι στην πόλη και στη δέσμευσή μας να παραδώσουμε μια καλύτερη Αθήνα στους πολίτες», καταλήγει ο κ. Δούκας.

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