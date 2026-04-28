Η αλήθεια για τη ΔΕΗ

Οσο όμως συμβαίνουν αυτά και οι διαμαρτυρόμενοι βλέπουν ότι από την κίνηση θα αποκομίσει κέρδη μόνο ο «βασικός ιδιώτης μέτοχος», οφείλει κανείς να γνωρίζει ορισμένες λεπτομέρειες.
Η κύρια είναι η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ: το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει περίπου το 34%. Βασικός ιδιώτης μέτοχος, με ποσοστό κοντά στο 12%, είναι η CVC Capital Partners. Η ΔΕΗ κατέχει σχεδόν το 6% των ιδίων μετοχών, ενώ διεθνείς θεσμικοί επενδυτές έχουν κάτι περισσότερο από το 4% και σε ελεύθερη διασπορά διαπραγματεύεται το υπόλοιπο ποσοστό, περίπου 40%. Συνεπώς και με βάση τα ποσοστά τους, αυτοί που θα κερδίσουν τα περισσότερα είναι το Ελληνικό Δημόσιο και οι ιδιώτες και λοιποί επενδυτές, που κατέχουν το 40% των μετοχών που διαπραγματεύεται ελεύθερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα…