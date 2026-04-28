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Η αλήθεια για τη ΔΕΗ
Ανεμοδείκτης
13:51 - 28 Απρ 2026

Η αλήθεια για τη ΔΕΗ

Reporter.gr Newsroom
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Η παραδοξότητα του να μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και να καταγγέλλουν την ΑΜΚ της ΔΕΗ, είναι ένα από τα χαριτωμένα των ημερών.

Οσο όμως συμβαίνουν αυτά και οι διαμαρτυρόμενοι βλέπουν ότι από την κίνηση θα αποκομίσει κέρδη μόνο ο «βασικός ιδιώτης μέτοχος», οφείλει κανείς να γνωρίζει ορισμένες λεπτομέρειες.

Η κύρια είναι η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ: το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει περίπου το 34%. Βασικός ιδιώτης μέτοχος, με ποσοστό κοντά στο 12%, είναι η CVC Capital Partners. Η ΔΕΗ κατέχει σχεδόν το 6% των ιδίων μετοχών, ενώ διεθνείς θεσμικοί επενδυτές έχουν κάτι περισσότερο από το 4% και σε ελεύθερη διασπορά διαπραγματεύεται το υπόλοιπο ποσοστό, περίπου 40%. Συνεπώς και με βάση τα ποσοστά τους, αυτοί που θα κερδίσουν τα περισσότερα είναι το Ελληνικό Δημόσιο και οι ιδιώτες και λοιποί επενδυτές, που κατέχουν το 40% των μετοχών που διαπραγματεύεται ελεύθερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα…

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 13:55
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