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Global Sumud Flotilla: Σοβαρά ερωτήματα για την αναχαίτιση του στολίσκου – Τι καταγγέλλουν οι ακτιβιστές
Ειδήσεις
13:41 - 30 Απρ 2026

Global Sumud Flotilla: Σοβαρά ερωτήματα για την αναχαίτιση του στολίσκου – Τι καταγγέλλουν οι ακτιβιστές

Νικόλας Μπεγέτης
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Το March to Gaza Greece προχώρησε σήμερα τα ξημερώματα (30/4) σε σοβαρές καταγγελίες αναφορικά με την αναχαίτιση του διεθνούς στόλου Ελευθερίας (Global Sumud Flotilla) από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις κάνοντας λόγο για «πειρατεία» και απαγωγή πολιτών τρίτων χωρών. Παράλληλα, σοβαρά ερωτήματα εγείρονται και για το γεγονός ότι οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε διεθνή ύδατα και μάλιστα ανοικτά της Κρήτης. 

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης και ελευθερίας ήταν η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι:

«Αυτό που παρακολουθούμε είναι η απόπειρα κανονικοποίησης του ισραηλινού ελέγχου στην ίδια τη Μεσόγειο και η κλιμάκωση της ισραηλινής ατιμωρησίας. Κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικεί, να αστυνομεύει ή να καταλαμβάνει διεθνή ύδατα. Κι όμως, αυτό ακριβώς έκανε το Ισραήλ, επεκτείνοντας το καθεστώς ελέγχου του, καταλαμβάνοντας τη Μεσόγειο και τις ακτές της Ευρώπης».

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ?? March To Gaza Greece (@marchtogaza_greece)

Ακολουθεί ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση

«Ισραηλινές δυνάμεις αναχαιτίζουν και κατάσχουν σκάφη του Global Sumud Flotilla εκατοντάδες μίλια από τις ακτές της Γάζας· παρεμβάλλουν επικοινωνίες, απαγάγουν πολίτες και δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο σε διεθνή ύδατα.

Οι ενέργειες του Ισραήλ απόψε (ξεμερώματα Πέμπτης 30 Απριλίου 2026) σηματοδοτούν μια επικίνδυνη και πρωτοφανή κλιμάκωση καθώς προκείται για την απαγωγή πολιτών στη μέση της Μεσογείου, πάνω από 600 μίλια από τη Γάζα, μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου.

Ας είμαστε σαφείς για το τι συμβαίνει. Αυτό είναι πειρατεία. Είναι η παράνομη κατάσχεση ανθρώπων στην ανοιχτή θάλασσα κοντά στην Κρήτη - μια υπενθύμιση ότι το Ισραήλ μπορεί να ενεργεί με πλήρη ατιμωρησία, πολύ πέρα από τα σύνορά του, χωρίς συνέπειες.

Αυτό που παρακολουθούμε είναι η απόπειρα κανονικοποίησης του ισραηλινού ελέγχου στην ίδια τη Μεσόγειο και κλιμάκωση της ισραηλινής ατιμωρησίας. Κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικεί, να αστυνομεύει ή να καταλαμβάνει διεθνή ύδατα. Κι όμως, αυτό ακριβώς έκανε το Ισραήλ, επεκτείνοντας το καθεστώς ελέγχου του, καταλαμβάνοντας τη Μεσόγειο και τις ακτές της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της επίθεσής τους, το ισραηλινό ναυτικό αναχαίτισε σκάφη, παρεμπόδισε επικοινωνίες -συμπεριλαμβανομένων καναλιών κινδύνου -και απήγαγε βίαια αμάχους. Είναι ξεκάθαρο ότι η επίθεση δεν έγινε αμφισβητούμενα χωρικά ύδατα αλλά στα διεθνή ύδατα.

Όμως, ακόμα πιο ανησυχητική είναι η σιωπή. Κυβερνήσεις που ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο δεν είπαν τίποτα, για άλλη μια φορά. Καμία επείγουσα καταδίκη. Καμία άμεση απαίτηση για αποφυλάκιση των κρατουμένων. Καμία έκκληση για λογοδοσία. Αυτή η απουσία αντίδρασης δεν είναι ουδετερότητα αλλά συνενοχή.

Απαιτούμε άμεσες απαντήσεις και λογοδοσία:

Πού βρίσκονται οι απαχθέντες άμαχοι;

Πού μεταφέρθηκαν;

Συντονίζονταν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με τους Ισραηλινούς για να διευκολύνουν τις απαγωγές;

Και, επιπλέομ υφίσταται ένα βαθύτερο ερώτημα: πώς επετράπη στο Ισραήλ να φτάσει στο σημείο να διενεργεί απαγωγές στα φανερά, εναντίον άοπλων πολιτών, χωρίς φόβο συνεπειών;

Αυτό θέτει ένα καταστροφικό προηγούμενο και πρέπει να καταδικαστεί με τον πιο άμεσο τρόπο. Η σιωπή των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο σηματοδοτεί ότι το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται επιλεκτικά και ότι οι ζωές πολιτών μπορούν να στοχοποιηθούν από το Ισραήλ, οπουδήποτε στον κόσμο, οποτεδήποτε, χωρίς συνέπειες.

Απαιτούμε λογοδοσία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di6fdwppauu9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στο ίδιο πλαίσιο, στη σχετική ανακοίνωση του Global Sumud Flotilla καταγγέλεται ότι «η λογική που εφαρμόζεται απόψε είναι πανομοιότυπη: το ισραηλινό κράτος δημιουργεί τις συνθήκες για τον θάνατο, σαμποτάρει τα μέσα επιβίωσης και στη συνέχεια περιμένει τη «φύση» ή τις «συνθήκες» να ολοκληρώσουν το έργο».

Πιο αναλυτικά:

«Απόψε, ο κόσμος γίνεται μάρτυρας της εφαρμογής της στρατιωτικής ισραηλινής τακτικής της «σκόπιμης εγκατάλειψης». Σε μια βίαιη επιδρομή στα διεθνή ύδατα, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις αναχαίτισαν, επιβιβάστηκαν και κατέστρεψαν συστηματικά διάφορα σκάφη του Στόλου «Global Sumud».

Αφού κατέστρεψαν τους κινητήρες και τα συστήματα πλοήγησης, οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν, αφήνοντας σκόπιμα εκατοντάδες πολίτες εγκαταλελειμμένους σε ακινητοποιημένα, κατεστραμμένα σκάφη, ακριβώς στη διαδρομή μιας τεράστιας καταιγίδας που πλησιάζει.

Επιπλέον, οι επικοινωνίες με πολλά σκάφη έχουν μπλοκαριστεί, στερώντας τους τη δυνατότητα να συντονιστούν ή να στείλουν σήμα για βοήθεια.

Ενώ οι συμμετέχοντες στη νηοπομπή αντιμετωπίζουν μια υπολογισμένη παγίδα θανάτου στη θάλασσα, ο λαός της Γάζας παραμένει ο πρωταρχικός στόχος μιας αμείλικτης, πολυετούς εκστρατείας λιμοκτονίας και σφαγής».

ΥΠΕΞ: Εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων τα ισραηλινά σκάφη

Από την πλευρά του, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σχετικά με τις σοβαρές αυτές καταγγελίες ότι οι «τα ισραηλινά σκάφη βρίσκονταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων».

Παράλληλα, μέσω μιας ειρωνικής του ανακοίνωσης το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σημειώνει από τη δική του μεριά ότι:

«Περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 πλοία του στολίσκου των προφυλακτικών βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν με ειρηνικό τρόπο προς το Ισραήλ», προσθέτοντας σχετικό βίντεο που σύμφωνα με το ίδιο δείχνει «ακτιβιστές που διασκεδάζουν πάνω σε ισραηλινά πλοία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di6f0zidkqg1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 13:57
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