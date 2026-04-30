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Άγριο beef ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για το τετραήμερο με αιχμές για τα… αγγλικά του Ανδρουλάκη
Πολιτική
13:26 - 30 Απρ 2026

Άγριο beef ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για το τετραήμερο με αιχμές για τα… αγγλικά του Ανδρουλάκη

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέο πολιτικό beef με ευρωπαϊκή προέκταση εξελίσσεται η κόντρα για την 4ήμερη εργασία, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απορρίπτει το μοντέλο ως ανεφάρμοστο και να αφήνει αιχμές για τις «ευρωπαϊκές» επιδόσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ απαντά σε υψηλούς τόνους, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης.

Αναλυτικά, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε ανεφάρμοστη για την Ελλάδα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία χωρίς όμως μείωση μισθών.

«Δεν είναι ακριβώς πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είπε ανοίγουμε τη συζήτηση, δηλαδή τρεχαγυρευόπουλος. Είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, όχι με μεγάλη επιτυχία», δήλωσε χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, ο υπουργός αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα παραδείγματα κρατών που ακολουθούν παρόμοια πολιτική. «Στην Ολλανδία δεν υπάρχει νόμος, αλλά έχουν κάνει συμφωνία οι κοινωνικοί εταίροι σε ορισμένους κλάδους, με τη συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων και με μείωση μισθού, όχι χωρίς μείωση. Η Ισπανία που έβαλε επιδότηση για αυτό, έχει πολύ μικρή συμμετοχή, ελάχιστη», υπογράμμισε.

«Δεν έχει πουθενά μεγάλη διάδοση τελικά, ενώ όταν ξεκίνησαν αυτά τα προγράμματα, είχαν διαφημιστεί ως το μέλλον. Τελικά και αυτοί που τα ξεκίνησαν σιγά-σιγά τα παίρνουν πίσω. Δεν είναι τόσο εύκολο».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Τα προγράμματα αυτά έχουν ένα δομικό πρόβλημα, δημιουργούν εργαζομένους δύο ταχυτήτων. Γιατί και εκεί που εφαρμόζονται, δεν εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους. Εφαρμόζονται σε ορισμένους κλάδους, κυρίως σε δουλειές γραφείου. Στην ουσία δημιουργείται μια νομενκλατούρα υπαλλήλων πολύ ευνοημένων έναντι των υπολοίπων που δουλεύουν πολύ».

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«Διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ατάκα»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την πολιτική επικαιρότητα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να επισημαίνει ότι «μας έχει κακομάθει ο Μητσοτάκης επειδή είμαστε μπροστά μόνο double score από τους αντιπάλους μας», ενώ για την κοινή επιστολή των 5 βουλευτώνκοινή επιστολή των 5 βουλευτών για το επιτελικό κράτος, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Έγραψαν ένα άρθρο και έθεσαν 5 προβληματισμούς, δεν έγινε και η μάχη του Δράμαλη».

«Τελικά τον βουλευτή τον θέλουμε μουγκό ή ομιλούντα; Αν είναι ομιλών, μπορεί κάτι να του ξεφύγει και να μας πει κάτι που δεν μας αρέσει», σημείωσε.

Ως προς την αντιπολίτευση, εστίασε στους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως οι δυο τους κάνουν διαγωνισμό για το ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ατάκα. «Πιστεύω από την εικόνα των δημοσκοπήσεων ότι λογικά ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, έτσι φαίνεται», πρόσθεσε.

Για να καταλήξει λέγοντας:

«Επιλέγουμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει στο τραπέζι το ευρωπαϊκό για το πόσα λεφτά θα πάρει κάθε χώρα από την Ευρώπη την επόμενη πενταετία. Ποιος να πάει; Ο Μητσοτάκης που έκανε τη δουλειά πριν από 7 χρόνια και έφερε τα περισσότερα λεφτά όλων των εποχών στην Ελλάδα; Θα πάει ο Ανδρουλάκης, που καλά- καλά δεν μιλάει Αγγλικά; Θα πάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα πάει ο Βελόπουλος; Θα πάει ο Τσίπρας που είναι το μόνο σημαντικό που έχει να πει στη ζωή του είναι 17 ώρες διαπραγμάτευσης;»

ΠΑΣΟΚ: Ο Άδωνις έχει χάσει την ψυχραιμία του

Άμεση ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο κ. Γεωργιάδης έχει χάσει εμφανώς την ψυχραιμία του.

Η αποδρομή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι τέτοια που νομίζει ότι θα την αναστρέψει με θεατρινισμούς και φαιδρότητες.

Αφού κόπτεται για τις διαπραγματευτικές ικανότητες του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες, ας του φρεσκάρουμε τη μνήμη.

Χάρη στη διαπραγμάτευση Ανδρουλάκη υπάρχει το RescEU, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας στον οποίο προσφεύγει η χώρα μας για συνδρομή και εξαιτίας της διαπραγμάτευσης του ως κεντρικού εισηγητή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άνοιξε ο δρόμος για τη γραμμή κατασκευής των νέων canadair.

Η ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης Ρύπων για το οποίο πανηγύριζε η κυβέρνηση σε εκδήλωση στη Νάξο και τα 25 εκατομμύρια δικαιώματα, που αντιστοιχούν περίπου σε 1,5 δισ. ευρώ, είναι αποτέλεσμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος το 2017.

Πάλι κουβά, όπως θα έλεγε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος».

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 13:43
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