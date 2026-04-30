Προφυλακιστέος ο 89χρονος για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 89χρονος που τραυμάτισε πέντε άτομα πυροβολώντας με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως.

Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν, γι’ αυτό και πυροβόλισε χαμηλά.

«Ήθελα μόνο να ταρακουνήσω τον ΕΦΚΑ. Θέλω να αποζημιώσω τα θύματα. Ζήτω συγγνώμη», φέρεται να είπε.

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Οι κατηγορίες

Ο 89χρονος άνδρας κλήθηκε να απολογηθεί για τρία κακουργήματα με το βαρύτερο εξ αυτών να αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και έξι πλημμελήματα.

Πιο αναλυτικά, τον βαραίνουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που αφορούν:

απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Όσο για τα πλημμελήματα, κατηγορείται για:

οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση,

παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση,

παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων,

παράνομη κατοχή όπλων,

διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η δικογραφία δέχεται ότι ο δράστης δεν λειτούργησε εν θερμώ, αποσπασματικά και ασυντόνιστα αλλά ότι σχεδίασε τις πράξεις του προσεκτικά, μελετώντας μεθοδικά πριν από την επίμαχη μέρα τις εγκαταστάσεις-στόχους του, για να εντοπίσει κενά ασφαλείας και τις δυνατότητες που είχε για την είσοδο του, οπλισμένος βαριά, στα κτίρια.

«Ήθελα να το κάνω χειμώνα, για να μπορώ να φοράω την καπαρντίνα και να κρύψω την καραμπίνα…. Επειδή σε λίγες μέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καμπαρντίνα, αποφάσισα να πάω σήμερα», φέρεται να είπε ο ίδιος, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς, περιγράφοντας πως είχε φροντίσει να τροποποιήσει το κυνηγετικό όπλο, το μήκος της κάννης κ.λπ., ώστε να μπορεί να το κρύβει φορώντας το πανωφόρι του.

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