Από το Τατόι… στη Λουκάρεως και τα πρωτοσέλιδα: Από πού ξέρουμε τον 89χρονο «πιστολέρο»

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει ο 89χρονος άνδρας που μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να μετατρέψει δύο δημόσιες υπηρεσίες σε σκηνικό έντασης και πανικού, ξεκινώντας από τον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και συνεχίζοντας στο Πρωτοδικείο Αθηνών στη Λουκάρεως, πριν τελικά εντοπιστεί και συλληφθεί στην Πάτρα.

Η υπόθεση, που θα μπορούσε να θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής υπερβολής αν δεν ήταν απολύτως πραγματική, αποκτά ακόμη πιο παράδοξες διαστάσεις από τις λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ο ηλικιωμένος δράστης φέρεται να είχε σχεδιάσει την επίθεσή του εδώ και μήνες, επιλέγοντας μάλιστα την εποχή ώστε – όπως ο ίδιος είπε – να μπορεί να κρύβει ευκολότερα την καραμπίνα κάτω από τα ρούχα του. Μια «πρακτική λεπτομέρεια» που αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός του ήταν κάθε άλλο παρά πρόχειρος.

Το κίνητρο φαίνεται να σχετίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρθηκαν σε εκπομπή του Action 24, με μια οικονομική υπόθεση που είχε κριθεί εις βάρος του, με τον ίδιο να επιμένει σε μια απαίτηση ύψους 40 ευρώ από τον ΕΦΚΑ — ποσό που, ειρωνικά, ωχριά μπροστά στα περίπου 250 ευρώ που φέρεται να πλήρωσε για τη μετακίνησή του με ταξί μέχρι την Πάτρα. Μια αντίφαση που δύσκολα περνά απαρατήρητη, ακόμη και μέσα στη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 89χρονος είχε προμηθευτεί όπλα εδώ και χρόνια, ενώ φέρεται να είχε εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο διαφυγής στο εξωτερικό. Στην κατοχή του βρέθηκε, μεταξύ άλλων, εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι προς Ιταλία, ενισχύοντας το σενάριο μιας οργανωμένης απόπειρας φυγής — αν και το εγχείρημα τελικά σταμάτησε… στην Πάτρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και το παρελθόν του, καθώς πριν από τρία χρόνια είχε εμφανιστεί στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι, εκφράζοντας τη θλίψη του μπροστά στις κάμερες. Μια εικόνα που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα πρόσφατα γεγονότα, υπενθυμίζοντας πόσο... απρόβλεπτες μπορεί να αποδειχθούν ορισμένες περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα. Ευτυχώς, οι τέσσερις από αυτούς που νοσηλεύονταν μετά το περιστατικό στο Πρωτοδικείο έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να εξελίσσεται σταθερά. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σοβαρότερες συνέπειες θεωρείται από τις αρχές ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της φύσης της επίθεσης.

Σε βάρος του 89χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ενώ εξετάζεται και η ψυχιατρική του κατάσταση, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το περιστατικό αφήνει πίσω του έντονο προβληματισμό, όχι μόνο για τα κενά ασφαλείας, αλλά και για το πώς μια υπόθεση που ξεκίνησε —τουλάχιστον φαινομενικά— από μια οικονομική διαφορά, κατέληξε σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Και αν κάτι μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα, είναι ότι, μέσα στην αναστάτωση και τις αντιφάσεις της ιστορίας, το γεγονός πως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα αποτελεί τη μοναδική πραγματικά καθησυχαστική είδηση.