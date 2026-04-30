Αμπελόκηποι: Σφραγίστηκε παράνομος οίκος ευγηρίας - Συνελήφθη 72χρονη για κακομεταχείριση ηλικιωμένων

Υπόθεση παράνομου οίκου ευγηρίας στους Αμπελόκηπους βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, έπειτα από καταγγελία συγγενή ηλικιωμένης γυναίκας, που αποκάλυψε συνθήκες διαβίωσης οι οποίες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα προβληματικές.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο χώρος λειτουργούσε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και φιλοξενούσε ηλικιωμένες γυναίκες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η υπόθεση κινητοποίησε την ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 72χρονης ιδιοκτήτριας, η οποία οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο, μεταξύ άλλων για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία, απείθεια, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, η κατηγορούμενη φέρεται να είχε αναρτήσει διαδικτυακή αγγελία, μέσω της οποίας προσέφερε φιλοξενία ηλικιωμένων γυναικών έναντι 650 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έθετε ως όρο οι φιλοξενούμενες να μην έχουν προσωπικό κινητό τηλέφωνο, ενώ η επικοινωνία με συγγενείς γινόταν αποκλειστικά μέσω της ίδιας.

Παράλληλα, διερευνάται καταγγελία ότι φέρεται να εκβίασε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης, ζητώντας σημαντικά υψηλότερο ποσό από το αρχικά συμφωνηθέν, απειλώντας ακόμη και με εγκατάλειψη της γυναίκας.

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν συγγενής ηλικιωμένης προχώρησε σε καταγγελία, με αποτέλεσμα την άμεση μεταφορά της γυναίκας σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη και σε κακή κατάσταση υγείας. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα στο διαμέρισμα, παρουσία και υπηρεσιών της Περιφέρειας, όπου εντοπίστηκαν ακόμη τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες με προβλήματα υγείας.

Κατά την επιχείρηση, διαπιστώθηκε επίσης ότι στον χώρο υπήρχαν και ζώα, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή διοικητικού προστίμου.

Το διαμέρισμα σφραγίστηκε, ενώ σε βάρος της 72χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη. Η κατηγορούμενη αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το Σάββατο 2 Μαΐου.