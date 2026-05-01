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Ηγουμενίτσα: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών – Εντοπίστηκε ποσότητα €1,7 εκατ.
Ειδήσεις
18:21 - 01 Μάι 2026

Ηγουμενίτσα: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών – Εντοπίστηκε ποσότητα €1,7 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρό πλήγμα σε διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών πέτυχαν οι ελληνικές αρχές, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.  

Κατά τον έλεγχο ενός φορτηγού, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, εντοπίστηκε ποσότητα περίπου μισού τόνου ακατέργαστης υδροπονικής ινδικής κάνναβης, σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις του είδους που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Το όχημα, το οποίο έφερε βουλγαρικές πινακίδες, είχε φτάσει με πλοίο από την Ιταλία και μετέφερε φαινομενικά ακίνδυνο φορτίο, όπως ρολά κουζίνας και χαρτοπετσέτες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι διακινητές είχαν κρύψει επιμελώς τη ναρκωτική ουσία ανάμεσα στα νόμιμα προϊόντα.

Όπως έγινε γνωστό από την Ελληνική Αστυνομία, οι ποσότητες αυτές είχαν παραληφθεί το δεύτερο μισό του Απριλίου σε περιοχή της Ισπανίας.

Οι ελληνικές αρχές είχαν ήδη θέσει το συγκεκριμένο φορτηγό υπό διακριτική επιτήρηση, αξιοποιώντας στοιχεία που τους είχαν διαβιβαστεί από τις βουλγαρικές αρχές.

Η ποσότητα που κατασχέθηκε χαρακτηρίζεται ως «skunk», δηλαδή κάνναβη υψηλής περιεκτικότητας, και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που έχουν εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα.

Τα εκτιμώμενα κέρδη του κυκλώματος από τη διακίνηση των ναρκωτικών φέρεται να άγγιζαν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού, ενώ εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας προοριζόταν για την Τουρκία και ένα μικρότερο για την ελληνική αγορά.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εντοπίστηκαν περισσότερα από 500 κιλά κάνναβης σε επικαθήμενο στον Λιμένα Ηγουμενίτσας – Συνελήφθη 50χρονος αλλοδαπός

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη βραδινές ώρες χθες, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στον Λιμένα Ηγουμενίτσας, 50χρονος αλλοδαπός, για εισαγωγή – μεταφορά ακατέργαστης κάνναβης στην ελληνική επικράτεια.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, από αστυνομικούς του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων και Διεθνών Συνεργασιών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, καθώς και στελεχών και σκύλου – ανιχνευτή αρμόδιας λιμενικής Αρχής, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ειδικότερα, ο 50χρονος κατελήφθη να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο, όπου, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν 48 συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με έτερες παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 507 κιλά και 500 γραμμάρια κάνναβης.

Όπως προέκυψε, οι εν λόγω ποσότητες παρελήφθησαν το δεύτερο 15ημερο του Απριλίου, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθησαν ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας.

Σημειώνεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας κάνναβης εκτιμάται ότι θα υπερέβαινε το ποσό του 1.700.000 ευρώ.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 507 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • τράκτορας,
  • επικαθήμενο,
  • 120 ευρώ και
  • 2 κινητά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 18:30
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