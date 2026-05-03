ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καιρός: Επιστρέφει από Δευτέρα (4/5) η άνοιξη με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας
Ειδήσεις
14:23 - 03 Μάι 2026

Καιρός: Επιστρέφει από Δευτέρα (4/5) η άνοιξη με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το χειμωνιάτικο σκηνικό που προκάλεσε η πρόσφατη ψυχρή εισβολή στη χώρα, με χιονοπτώσεις στα ορεινά, βροχές σε πολλές περιοχές και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής (03/05).

Ωστόσο, από τη Δευτέρα (4/5) προβλέπεται σημαντική βελτίωση του καιρού, η οποία, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, θα είναι απότομη και θα συνοδευτεί από αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ίδια, η Κυριακή αποτελεί την τελευταία ημέρα επιρροής της ψυχρής εισβολής στη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές, ενώ στο Αιγαίο τα φαινόμενα θα ενταθούν τις επόμενες ώρες. Καταιγίδες αναμένονται στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν πρόσκαιρα στα ορεινά.

Παράλληλα, θα πνέουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν προς το απόγευμα και να εξασθενήσουν σταδιακά από το βράδυ.

Από τη Δευτέρα, θερμότερες αέριες μάζες θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα, καθώς το σύστημα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Η μέρα θα χαρακτηρίζεται από εξασθένηση των φαινομένων, υποχώρηση των ανέμων και σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 20–22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική, όπου σήμερα καταγράφονται χιονοπτώσεις στα ορεινά, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 20 βαθμούς.

Την Τρίτη ο καιρός θα βελτιωθεί περαιτέρω, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο και να κυμαίνεται στα ηπειρωτικά μεταξύ 22 και 25 βαθμών, σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή.

Τέλος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το επόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, με τιμές που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου, παραπέμποντας σε καλοκαιρινές συνθήκες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di8y34iulw8h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/05/2026 - 13:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποστολάκη: Ο Πρωθυπουργός βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία
Πολιτική

Αποστολάκη: Ο Πρωθυπουργός βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία

Natura 2000: Έγκριση νέας ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
Περιβάλλον

Natura 2000: Έγκριση νέας ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

Ισραήλ: Νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα - «μαμούθ» με στόχο τη διατήρηση της αεροπορικής του υπεροχής
Ειδήσεις

Ισραήλ: Νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα - «μαμούθ» με στόχο τη διατήρηση της αεροπορικής του υπεροχής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς
Ειδήσεις

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών
Ειδήσεις

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο
Ειδήσεις

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι - Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο
Ειδήσεις

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι - Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ