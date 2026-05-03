Καιρός: Επιστρέφει από Δευτέρα (4/5) η άνοιξη με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Το χειμωνιάτικο σκηνικό που προκάλεσε η πρόσφατη ψυχρή εισβολή στη χώρα, με χιονοπτώσεις στα ορεινά, βροχές σε πολλές περιοχές και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής (03/05).

Ωστόσο, από τη Δευτέρα (4/5) προβλέπεται σημαντική βελτίωση του καιρού, η οποία, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, θα είναι απότομη και θα συνοδευτεί από αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ίδια, η Κυριακή αποτελεί την τελευταία ημέρα επιρροής της ψυχρής εισβολής στη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές, ενώ στο Αιγαίο τα φαινόμενα θα ενταθούν τις επόμενες ώρες. Καταιγίδες αναμένονται στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν πρόσκαιρα στα ορεινά.

Παράλληλα, θα πνέουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν προς το απόγευμα και να εξασθενήσουν σταδιακά από το βράδυ.

Από τη Δευτέρα, θερμότερες αέριες μάζες θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα, καθώς το σύστημα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Η μέρα θα χαρακτηρίζεται από εξασθένηση των φαινομένων, υποχώρηση των ανέμων και σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 20–22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική, όπου σήμερα καταγράφονται χιονοπτώσεις στα ορεινά, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 20 βαθμούς.

Την Τρίτη ο καιρός θα βελτιωθεί περαιτέρω, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο και να κυμαίνεται στα ηπειρωτικά μεταξύ 22 και 25 βαθμών, σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή.

Τέλος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το επόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, με τιμές που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου, παραπέμποντας σε καλοκαιρινές συνθήκες.

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