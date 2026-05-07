«Εξπρές» δίκες για βουλευτές και υπουργούς: Νέα διάταξη φέρνει αυστηρά χρονοδιαγράμματα

Διάταξη για την ταχύτερη διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο να κατατεθεί έως αύριο στη Βουλή στο νομοσχέδιο για το κληρονομικό δίκαιο.

Σύμφωνα με μετάδοση της ΕΡΤ η πρωτοβουλία, που είχε προαναγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προβλέπει την προσθήκη νέου άρθρου στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με την εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε υποθέσεις πλημμελημάτων οι κατηγορούμενοι βουλευτές θα παραπέμπονται απευθείας σε Τριμελές Πλημμελειοδικείο και η δίκη θα πρέπει να ορίζεται μέσα σε διάστημα έως τριών μηνών. Για κακουργηματικές πράξεις, η ανάκριση θα ολοκληρώνεται στο μισό του χρόνου που ισχύει για τις υπόλοιπες υποθέσεις, ενώ η εκδίκαση θα προσδιορίζεται επίσης εντός τριμήνου από την έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος.

Η ρύθμιση έρχεται στον απόηχο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ελέγχων σε 13 βουλευτές, ζήτημα για το οποίο είχε τοποθετηθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο πλαίσιο βασίζεται στον νόμο 4022/2011 περί ταχείας εκδίκασης υποθέσεων διαφθοράς πολιτικών προσώπων, ο οποίος είχε καταργηθεί με τον Ποινικό Κώδικα του 2019, αλλά πλέον επανέρχεται με πιο στοχευμένη εφαρμογή για αδικήματα βουλευτών.

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