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ΣΕΒΕ: Ανθεκτικότητα εμφάνισαν οι ελληνικές εξαγωγές το α’ τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 3,1%
Ειδήσεις
16:48 - 08 Μάι 2026

ΣΕΒΕ: Ανθεκτικότητα εμφάνισαν οι ελληνικές εξαγωγές το α’ τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 3,1% 

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.05.2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, καθώς ανήλθαν στα €4.939,8 εκατ. έναντι €3.953,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25%. Οι εισαγωγές τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκαν σε €7.150,4 εκατ. έναντι €7.134,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,2%. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε σε €2.210,6 εκατ. έναντι €3.180,8 εκατ. τον Μάρτιο του 2025, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 30,5%.      

Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην εξομάλυνση της επιδείνωσης που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν οι εξαγωγές κατέγραψαν ήπια μείωση και διαμορφώθηκαν στα €3.919,9 εκατ. έναντι € 4.066,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο του 2026 ανήλθαν σε €6.711,7 εκατ. έναντι €6.509,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,1%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα €2.791,8 εκατ. από €2.442,9 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2025, καταγράφοντας επιδείνωση κατά €348,9 εκατ.

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Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές τον Μάρτιο του 2026 παρουσίασαν σημαντική αύξηση, καθώς ανήλθαν σε €3.580,2 εκατ. έναντι €3.238,0 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας άνοδο κατά 10,6%. Οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €5.907,5 εκατ. έναντι €5.562,3 εκατ. τον Μάρτιο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,2%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκε σε €2.327,3 εκατ. έναντι €2.324,3 εκατ., παρουσιάζοντας οριακή επιδείνωση κατά 0,1%.

Αντίθετα, κατά τον Φεβρουάριο του 2026 οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασαν οριακή υποχώρηση και ανήλθαν σε €3.115,3 εκατ. έναντι €3.126,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 0,3%. Οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €5.370,4 εκατ. έναντι €5.106,5 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,2%, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή να διευρυνθεί στα €2.255,1 εκατ. από €1.980,4 εκατ., καταγράφοντας επιδείνωση κατά 13,9%.

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Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν θετική πορεία, καθώς ανήλθαν σε €12.517,9 εκατ. έναντι €12.141,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά €376,0 εκατ. ή 3,1%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €20.370,6 εκατ. έναντι €20.602,1 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά €231,5 εκατ. ή 1,1%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε σε €7.852,7 εκατ. από €8.460,2 εκατ., παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €607,5 εκατ. ή 7,2%.

Σε επίπεδο διμήνου, κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 οι εξαγωγές κατέγραψαν υποχώρηση και ανήλθαν σε €7.578,1 εκατ. έναντι €8.188,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά €610,5 εκατ. ή 7,5%. Οι εισαγωγές περιορίστηκαν σε €13.220,2 εκατ. έναντι €13.468,0 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά €247,8 εκατ. ή 1,8%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα €5.642,1 εκατ. από €5.279,4 εκατ., καταγράφοντας επιδείνωση κατά €362,7 εκατ. ή 6,9%.

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Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026 έφτασαν τα €9.540,8 εκατ. (αυξημένες κατά €230,1 εκατ. ή 2,5%), οι εισαγωγές τα €16.186,7 εκατ. (αυξημένες κατά €384,1 εκατ. ή 2,4%) και το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €6.645,9 εκατ. (επιδεινωμένο κατά 2,4%).

Για το διάστημα Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές έφτασαν τα €5.960,6 εκατ. (μειωμένες κατά €112,1 εκατ. ή 1,8%), οι εισαγωγές τα €10.279,2 εκατ. (αυξημένες κατά €38,9 εκατ. ή 0,4%) και το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €4.318,6 εκατ. (επιδεινωμένο κατά 3,6%).

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των πετρελαιοειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο €255,5 εκατ. (+8,0%), συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία του κλάδου των τροφίμων, ο οποίος κατέγραψε αύξηση €214,3 εκατ. (+9,5%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Θετική πορεία παρουσίασαν επίσης οι εξαγωγές των πρώτων υλών, με άνοδο €42,7 εκατ. (+9,4%), καθώς και των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων, τα οποία αυξήθηκαν κατά €17,4 εκατ. (+1,9%). Παράλληλα, ο κλάδος των χημικών κατέγραψε ήπια αύξηση €16,5 εκατ. (+1,0%). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσίασαν τα βιομηχανικά προϊόντα, με μείωση €109,8 εκατ. (-5,7%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές των λιπών-ελαίων, οι οποίες περιορίστηκαν κατά €42,5 εκατ. (-14,3%). Μείωση καταγράφηκε επίσης στα μηχανήματα-οχήματα, με απώλειες €22,7 εκατ. (-2,0%), καθώς και στα ποτά-καπνά, τα οποία υποχώρησαν κατά €1,4 εκατ. (-0,4%).

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Σε κλαδικό επίπεδο, κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, θετική πορεία κατέγραψαν τα τρόφιμα (€85,5 εκατ., +5,9%) και οι πρώτες ύλες (€5,1 εκατ., +1,8%). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν τα πετρελαιοειδή (€472,5 εκατ., -19,6%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και τα βιομηχανικά προϊόντα, τα χημικά, τα λίπη-έλαια, τα μηχανήματα-οχήματα και τα ποτά-καπνά.

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