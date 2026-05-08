Fitch: Δεν αναμένεται αναβάθμιση της Ελλάδας, παρά τις θετικές προσδοκίες

Το αποψινό (8/5) review της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch αναμένεται να ολοκληρωθεί χωρίς νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης, δεδομένου ότι ο οίκος είχε ήδη προχωρήσει τον Νοέμβριο σε αναβάθμιση της χώρας στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες οι αναλυτές της Fitch έχουν εκφραστεί ιδιαίτερα θετικά για τη δημοσιονομική στρατηγική της Αθήνας.

Σε πρόσφατη ανάλυσή της, η Fitch κατέταξε την Ελλάδα μεταξύ των χωρών που διαθέτουν το μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να ανταποκριθούν στην παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία και να διατηρεί υψηλή την αβεβαιότητα.

Η νέα αυτή κρίση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους κρατικούς προϋπολογισμούς στην Ευρώπη, οι οποίοι ήδη πιέζονται από τις αυξημένες δαπάνες που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, την κλιματική αλλαγή και το υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να κινηθούν εντός των ορίων που θέτουν οι αναθεωρημένοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ, όπως επισήμανε η Fitch.

Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ελλάδα απέσπασε θετικά σχόλια και σε webinar του οίκου αξιολόγησης. Ο επικεφαλής αξιολογήσεων Δυτικής Ευρώπης της Fitch, Federico Barriga-Salazar, υπογράμμισε ότι η χώρα αποτελεί μέχρι στιγμής εξαίρεση σε σχέση με τη δημοσιονομική εικόνα της Ευρώπης, καθώς είναι η μόνη που έχει υιοθετήσει στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Στο μεταξύ, η Societe Generale εκτιμά επίσης σε πρόσφατη έκθεσή της ότι η Fitch δεν θα προχωρήσει σήμερα σε νέα αναβάθμιση της Ελλάδας. Παρότι το ελληνικό δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι αναλυτές του γαλλικού οίκου σημειώνουν ότι ακολουθεί καθοδική πορεία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το χρέος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 137% του ΑΕΠ μέσα στο 2026.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι και ο φετινός προϋπολογισμός θα εμφανίσει πλεόνασμα, το οποίο υπολογίζεται στο 0,6% του ΑΕΠ.

Αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Reuters, ανέφερε ότι με την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου να βρίσκεται σε εξέλιξη, το δημόσιο χρέος αναμένεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω, προσεγγίζοντας το 130% του ΑΕΠ έως το 2027.

Σημειώνεται πως με τις αποψινές ανακοινώσεις της Fitch ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος αξιολογήσεων για το 2026. Ο δεύτερος κύκλος θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, με τις DBRS και Moody’s στις 4 Σεπτεμβρίου, την S&P στις 23 Οκτωβρίου και τη Fitch στις 6 Νοεμβρίου.