ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η καρδιά του ελληνικού Real Estate χτυπά στο Metropolitan Expo στις 15 - 17 Μαΐου
Ειδήσεις
10:12 - 11 Μάι 2026

Η καρδιά του ελληνικού Real Estate χτυπά στο Metropolitan Expo στις 15 - 17 Μαΐου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κορυφαία εκδήλωση για τον κλάδο της ακίνητης περιουσίας, η 6η Premium Real Estate Expo, επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ, φιλοξενώντας το μέλλον του real estate στο Metropolitan Expo από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026. 

Η έκθεση αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για όλους τους επαγγελματίες και τους επενδυτές που επιθυμούν να μείνουν μπροστά από τις εξελίξεις, συγκεντρώνοντας συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα παρουσιάσουν τις νέες τάσεις και καινοτομίες στον τομέα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν κορυφαίες εταιρείες του Real Estate, developers, επενδυτικά projects και καινοτόμες υπηρεσίες που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς.

6ο Real Estate Forum

Παράλληλα με την έκθεση, διεξάγεται το 6ο Real Estate Forum. Περισσότεροι από 70 κορυφαίοι ομιλητές θα αναλύσουν τις τρέχουσες εξελίξεις, με τις θεματικές ενότητες να εστιάζουν στους εξής άξονες:

  • Επενδυτική Στρατηγική: Ανάλυση της δυναμικής της αγοράς και των νέων ευκαιριών.
  • Καινοτομία & Πράσινη Διαβίωση: Οι νέες τεχνολογίες που αλλάζουν τον τρόπο που ζούμε.
  • Σύγχρονη Διαχείριση: Διοίκηση ακινήτων με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Μεγάλη Κλήρωση Σπιτιού

Η 6η Premium Real Estate Expo κάνει το όνειρο της απόκτησης σπιτιού πραγματικότητα. Σε μια αποκλειστική συνεργασία με τη Lux & Easy, ένας τυχερός επισκέπτης θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει ένα διαμέρισμα 96 τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια στην καρδιά της Αθήνας, αξίας 221.000€, στην ειδική τιμή των 135.000€. Τα βήματα για τη συμμετοχή:

  • Ολοκληρώστε την online προ-εγγραφή σας.
  • Παραλάβετε το εισιτήριό σας κατά την είσοδο.
  • Επισκεφθείτε το περίπτερο της Lux & Easy για να ρίξετε το απόκομμα στην κληρωτίδα.

Συνεργασίες και Εμπειρία Επισκέπτη

Στο πλαίσιο των στρατηγικών συνεργασιών, ο Spitogatos και η Premium Real Estate Expo ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους:

  • Ενημέρωση για ακίνητα και νέα projects.
  • Δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου.
  • Πρώτη εκτίμηση της αξίας του ακινήτου τους.
  • Πρόσβαση σε εξειδικευμένες ομιλίες και παρουσιάσεις.

Επιπλέον, η ενότητα Green Home Experience προσφέρει μια μοναδική εμπειρία κατοικίας, αναδεικνύοντας:

  • Smart Home τεχνολογία: Προσαρμογή στις ανάγκες για απόλυτη ευεξία.
  • Modern Design: Αρχιτεκτονική λειτουργικότητα και αισθητική.
  • Sustainable Materials: Χρήση φυσικών και βιώσιμων υλικών για την επίτευξη ισορροπίας και καινοτομίας.

Η έκθεση είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ενισχύσει τις B2B συναντήσεις και τη δικτύωση, προσφέροντας το ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη συνεργασιών.

Σχετικά με την RM International Η RM International είναι μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα της διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, με πολυετή εμπειρία στη δημιουργία επιτυχημένων εκδηλώσεων που προωθούν την ανάπτυξη και την ανταλλαγή γνώσεων. Η Premium Real Estate Expo αποτελεί μία από τις εμβληματικές διοργανώσεις της, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της για την προώθηση του κλάδου ακινήτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΧΑ: Η επάνοδος στις 2300 μονάδες αποτελεί τον άμεσο στόχο του ΓΔ
Αναλύσεις

ΧΑ: Η επάνοδος στις 2300 μονάδες αποτελεί τον άμεσο στόχο του ΓΔ

Τράπεζες: Οι επιδόσεις του α&#039; τριμήνου και οι απαντήσεις στη συγκυρία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζες: Οι επιδόσεις του α' τριμήνου και οι απαντήσεις στη συγκυρία

MyPlanet: Με νέο προϊόν κυκλικής οικονομίας
Επιχειρήσεις

MyPlanet: Με νέο προϊόν κυκλικής οικονομίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το μεγάλο στοίχημα του Real Estate: Συναλλαγές χωρίς καθυστερήσεις
Ακίνητα

Το μεγάλο στοίχημα του Real Estate: Συναλλαγές χωρίς καθυστερήσεις

Dimand: Επενδύοντας στην επόμενη ημέρα των ελληνικών πόλεων – Πού δημιουργείται η νέα αξία στην αγορά ακινήτων
Ακίνητα

Dimand: Επενδύοντας στην επόμενη ημέρα των ελληνικών πόλεων – Πού δημιουργείται η νέα αξία στην αγορά ακινήτων

Crypto και Real Estate: Πώς ο Τραμπ έβγαλε πάνω από $2 δισ. στην πρώτη του χρονιά στον Λευκό Οίκο
Ειδήσεις

Crypto και Real Estate: Πώς ο Τραμπ έβγαλε πάνω από $2 δισ. στην πρώτη του χρονιά στον Λευκό Οίκο

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής
Πολιτική

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ