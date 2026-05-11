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Κάτω Τιθορέα: Κινηματογραφική ληστεία σε κατάστημα τράπεζας με λεία €200.000
Ειδήσεις
15:10 - 11 Μάι 2026

Κάτω Τιθορέα: Κινηματογραφική ληστεία σε κατάστημα τράπεζας με λεία €200.000

Reporter.gr Newsroom
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Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 10:00 το πρωί της Δευτέρας στην Κάτω Τιθορέα, όταν τρεις οπλισμένοι δράστες εισέβαλαν σε τραπεζικό υποκατάστημα, από το οποίο έφυγαν με λεία που υπολογίζεται περί τις 200.000 ευρώ.  

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δράστες ήταν τουλάχιστον τέσσερις. Οι τρεις κινήθηκαν γύρω και μέσα στο κατάστημα, ενώ ο τέταρτος φέρεται να τους περίμενε σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, έτοιμος για τη διαφυγή. Οι ληστές είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους με περούκες, καπέλα και μάσκες, ενώ ήταν βαριά οπλισμένοι, γεγονός που προκάλεσε τρόμο στους υπαλλήλους και στους πελάτες που βρέθηκαν εκείνη την ώρα στην τράπεζα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-difrx2li41ft?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πώς έδρασαν

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι κινήσεις των ληστών ήταν συντονισμένες και σχεδιασμένες. Ο ένας εξ αυτών έμεινε αρχικά εκτός καταστήματος, ελέγχοντας τον χώρο όσο οι άλλοι δύο, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι, προχώρησαν στο εσωτερικό του, φωνάζοντας στους παρευρισκόμενους να πέσουν στο έδαφος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, εκείνη τη στιγμή μέσα στο κατάστημα ήταν τέσσερις υπάλληλοι και δύο πελάτες.

Ο ένας από τους ληστές, κρατώντας καλάσνικοφ, επέβλεπε τους υπαλλήλους και τους πελάτες, ενώ ο δεύτερος, επίσης με την απειλή όπλου, οδήγησε έναν από τους υπαλλήλους στο υπόγειο, εκεί όπου βρίσκονταν τα χρηματοκιβώτια της τράπεζας. Από εκεί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν περίπου 200.000 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-difs3i9brlsp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η ληστεία, τρίτο μέλος της ομάδας εμφανίστηκε στην είσοδο της τράπεζας, κρατώντας επίσης καλάσνικοφ, προκειμένου να διασφαλίσει τη διαφυγή των συνεργών του.

Περίπου για 15-20 λεπτά παρέμειναν στην τράπεζα

Οι μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για δράστες ιδιαίτερα ψύχραιμους, οργανωμένους και αποφασισμένους, που δεν έδειχναν να αιφνιδιάζονται.

Επαγγελματίας της περιοχής, το κατάστημα του οποίου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την τράπεζα, περιέγραψε καρέ-καρέ όσα εκτυλίχθηκαν. Όπως ανέφερε, δύο άτομα εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στο υποκατάστημα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με περούκες, μαντήλια και καπέλα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-difu1findalt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Ο ένας κρατούσε ένα μακρύ όπλο, κάτι σαν κοντόκαννο ή υποπολυβόλο. Όλο το προσωπικό ήταν όρθιο, όπως και δύο πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στην τράπεζα», ανέφερε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι δράστες παρέμειναν περίπου 15 με 20 λεπτά στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ εκτιμάται πως όταν κατέβασαν τον διευθυντή στο υπόγειο προκειμένου να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο, εμφανίστηκε και ο τρίτος συνεργός.

«Ξαφνικά εμφανίζεται ένας ψηλός άνδρας με μαντήλι, καπέλο και σακίδιο. Μπήκε μέσα στην τράπεζα και αμέσως ξαναβγήκε έξω. Όπλισε το καλάσνικοφ και στάθηκε στην είσοδο περιμένοντας», ανέφερε ο ίδιος μάρτυρας, περιγράφοντας τον ληστή ως «έτοιμο για πόλεμο» και μεταφέροντας τον φόβο του πως η κατάσταση «θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αιματοχυσία εάν έφτανε εκείνη τη στιγμή η αστυνομία».

«Όταν οπλίζεις το όπλο και στέκεσαι έξω από την τράπεζα, σημαίνει ότι είσαι αποφασισμένος για όλα. Ευτυχώς, δεν εμφανίστηκε τότε η αστυνομία γιατί θα γινόταν μακελειό», είπε.

Το όχημα διαφυγής

Μετά την ολοκλήρωση της ληστείας, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο Ι.Χ. όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός τους και διέφυγαν προς την περιοχή του Παρνασσού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησαν διαδρομή προς Βελίτσα και στη συνέχεια κινήθηκαν προς Δαύλεια και Ζεμενό.

«Έτρεξαν προς τον δρόμο δίπλα από το φαρμακείο. Εκεί υπήρχε ένα τζιπ με αναμμένη μηχανή και φιμέ τζάμια», σημείωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο φαινόταν εξαιρετικά οργανωμένο. «Πιστεύω ότι το είχαν μελετήσει πολύ καλά. Ήξεραν πού θα αφήσουν το αυτοκίνητο και πώς θα φύγουν», είπε, ενώ ανέφερε ότι καθώς έφευγαν, μέρος των χρημάτων φέρεται να έπεσε στον δρόμο.

«Έφυγαν τρέχοντας με γεμάτες τσέπες και σακίδια. Κάποια χαρτονομίσματα έπεσαν κάτω. Είπα μάλιστα σε υπάλληλο να πάει να τα μαζέψει», σημείωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-difszjmcxwep?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, με μπλόκα σε κρίσιμα σημεία της ευρύτερης περιοχής του Παρνασσού. Το Ι.Χ. που χρησιμοποίησαν οι ληστές φέρεται να είχε κλαπεί πριν από λίγες ημέρες από την περιοχή του Πειραιά.

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