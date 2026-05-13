«Προειδοποίηση» Μυτιληναίου: Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ενεργειακής ανεπάρκειας η Ευρώπη

Σαφές μήνυμα για τους αυξανόμενους γεωπολιτικούς και ενεργειακούς κινδύνους στην Ευρώπη έστειλε ο επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στο ενεργειακό συνέδριο των Financial Times.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα εύθραυστο ενεργειακό περιβάλλον, την ώρα που η αγορά φυσικού αερίου παραμένει πιεσμένη και τα αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες εμφανίζονται σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Ο κ. Μυτιληναίος ανέδειξε την ένταση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ειδικά στις θαλάσσιες οδούς του Κόλπου, σημειώνοντας ότι οι επιπτώσεις τους είναι ήδη ορατές στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Όπως τόνισε, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 30%, έναντι περίπου 50% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πίεσης στην αγορά ενόψει της θερινής περιόδου.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν ήδη αυξηθεί κατά 40%–50%, δημιουργώντας πρόσθετο βάρος τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τη βιομηχανία.

Διπλή έκθεση της Metlen στην αγορά ενέργειας

Ο επικεφαλής της Metlen αναφέρθηκε στη διττή θέση της εταιρείας στην ενεργειακή αγορά, καθώς δραστηριοποιείται τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στη βαριά βιομηχανία μέσω της παραγωγής αλουμινίου. Υπό κανονικές συνθήκες, όπως είπε, οι δύο δραστηριότητες λειτουργούν αντισταθμιστικά. Ωστόσο, στο σημερινό περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, αυτή η ισορροπία έχει διαταραχθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι επηρεάζονται ταυτόχρονα τόσο οι τιμές του αλουμινίου όσο και του φυσικού αερίου. Από τη μία πλευρά, η ενεργειακή επιβάρυνση στις χώρες του Κόλπου οδηγεί σε μεταβολές στην παγκόσμια παραγωγή μετάλλων, ενώ από την άλλη το αυξημένο κόστος ενέργειας επιβαρύνει τη βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Κίνδυνος ενεργειακής ανεπάρκειας και στρατηγικές επιλογές

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) για το 2026 και το 2027, εκτιμώντας ότι η αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας θα συνεχιστεί.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κίνδυνο πιθανής ενεργειακής ανεπάρκειας στην Ευρώπη, εάν η κρίση στον Κόλπο παραταθεί. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ήπειρος έχει περιορίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει προβλήματα και στις ροές καταριανού LNG, δημιουργώντας ένα δυνητικά επικίνδυνο κενό εφοδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στις στρατηγικές αποφάσεις της για την ενεργειακή της ασφάλεια, καθώς οι επιλογές αυτές έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Πίεση στη βιομηχανία από το ενεργειακό κόστος

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη πρόκληση για την ευρωπαϊκή βιομηχανία παραμένει το υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητά της έναντι άλλων αγορών.

Όπως ανέφερε, η διακύμανση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας είναι έντονη: τις ώρες υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ οι τιμές μπορεί να κινούνται σχεδόν στο μηδέν, ωστόσο κατά τις βραδινές ώρες μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αντίθετα, οι διεθνώς ανταγωνιστικές βιομηχανίες λειτουργούν με κόστος περίπου 30 ευρώ/MWh, γεγονός που καθιστά, όπως είπε, δύσκολη τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής υπό τις σημερινές συνθήκες.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη μακροχρόνια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη βαριά βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι για χρόνια επικράτησε η άποψη πως η Ευρώπη μπορεί να περιορίσει τον ρόλο των ενεργοβόρων κλάδων της.

Ενεργειακή μετάβαση και ανάγκη αποθήκευσης

Αναφερόμενος στην πράσινη μετάβαση, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι αυτή δεν εξελίσσεται γραμμικά αλλά σε κύματα, τα οποία επηρεάζονται από γεωπολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες. Εκτίμησε ότι στο μέλλον η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών θα καθορίζεται όλο και περισσότερο από την ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, το βασικό πρόβλημα παραμένει η αποθήκευση ενέργειας, ιδιαίτερα για την κάλυψη της νυχτερινής ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Metlen προχωρά στην κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα συστήματα αποθήκευσης μπαταριών στην Ευρώπη, ισχύος 330 MW στη Θεσσαλία, αν και οι σημερινές τεχνολογίες εξακολουθούν να προσφέρουν περιορισμένη διάρκεια αποθήκευσης.

Αναφορές στην ελληνική αγορά και τη ΔΕΗ

Ο επικεφαλής της Metlen αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στην ελληνική ενεργειακή αγορά, σημειώνοντας ότι η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές έχει ενισχύσει τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς γειτονικές χώρες.

Παράλληλα, χαρακτήρισε σημαντική την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4 δισ. ευρώ, εκτιμώντας ότι πρόκειται για κομβική εξέλιξη για τον ενεργειακό κλάδο και ότι θα συμβάλει στη χρηματοδότηση της διεθνούς επέκτασης της εταιρείας.

Τέλος, σημείωσε ότι η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού έχει βελτιώσει αισθητά τη θέση της τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας την αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ, η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί ακόμη και σε πλεονάζουσα ενέργεια προς εξαγωγή.