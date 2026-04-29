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ΟΠΕΚΑ: Την Πέμπτη (30/4) η καταβολή επιδομάτων για τον Απρίλιο - Οι δικαιούχοι
Οικονομία
14:05 - 29 Απρ 2026

ΟΠΕΚΑ: Την Πέμπτη (30/4) η καταβολή επιδομάτων για τον Απρίλιο - Οι δικαιούχοι

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη (30/4) θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των επιδομάτων για το μήνα Απρίλιο, συνολικού ύψους 183.842.805 ευρώ, τα οποία θα διανεμηθούν σε 594.829 δικαιούχους.

Αναλυτικά, οι πληρωμές ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

  • Επίδομα Στέγασης: 171.227 δικαιούχοι – 20.374.255 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.331 δικαιούχοι – 33.032.563 ευρώ
  • Αναπηρικά επιδόματα: 207.644 δικαιούχοι – 97.519.735 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 475 δικαιούχοι – 169.225 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.914 δικαιούχοι – 174.174 ευρώ
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν.1296/1982): 11.900 δικαιούχοι – 4.994.140 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.448 δικαιούχοι – 9.228.473 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 81 δικαιούχοι – 64.800 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.338 δικαιούχοι – 12.277.150 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ
  • Ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια: 2.928 δικαιούχοι – 249.069 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι οφειλέτες: 386 δικαιούχοι – 40.827 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 623 δικαιούχοι – 479.694 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.399 δικαιούχοι – 1.883.700 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων για μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.113 δικαιούχοι – 3.334.900 ευρώ

Παράλληλα επισημαίνεται ότι τα επιδόματα Α21 – Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Συνολικά, οι καταβολές ανέρχονται σε 183.842.805 ευρώ και αφορούν 594.829 δικαιούχους.

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