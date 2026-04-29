ΟΠΕΚΑ: Την Πέμπτη (30/4) η καταβολή επιδομάτων για τον Απρίλιο - Οι δικαιούχοι

Αναλυτικά, οι πληρωμές ανά κατηγορία έχουν ως εξής:
- Επίδομα Στέγασης: 171.227 δικαιούχοι – 20.374.255 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.331 δικαιούχοι – 33.032.563 ευρώ
- Αναπηρικά επιδόματα: 207.644 δικαιούχοι – 97.519.735 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 475 δικαιούχοι – 169.225 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 4.914 δικαιούχοι – 174.174 ευρώ
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν.1296/1982): 11.900 δικαιούχοι – 4.994.140 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.448 δικαιούχοι – 9.228.473 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 81 δικαιούχοι – 64.800 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.338 δικαιούχοι – 12.277.150 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ
- Ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια: 2.928 δικαιούχοι – 249.069 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ
- Ευάλωτοι οφειλέτες: 386 δικαιούχοι – 40.827 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 623 δικαιούχοι – 479.694 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.399 δικαιούχοι – 1.883.700 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων για μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.113 δικαιούχοι – 3.334.900 ευρώ
Παράλληλα επισημαίνεται ότι τα επιδόματα Α21 – Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Συνολικά, οι καταβολές ανέρχονται σε 183.842.805 ευρώ και αφορούν 594.829 δικαιούχους.