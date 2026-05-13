ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σεισμικές δονήσεις στην Τεχεράνη - Ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού
Ειδήσεις
13:55 - 13 Μάι 2026

Σεισμικές δονήσεις στην Τεχεράνη - Ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εννέα μικροί σεισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Παρντίς, ανατολικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr, προκαλώντας νέα ανησυχία σε ειδικούς και κατοίκους για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού στην ιρανική πρωτεύουσα.

Η επαναλαμβανόμενη σεισμική δραστηριότητα αναζωπύρωσε τους φόβους ότι η συσσωρευμένη τεκτονική πίεση κάτω και γύρω από την Τεχεράνη —η οποία βρίσκεται κοντά σε αρκετά ενεργά ρήγματα— θα μπορούσε στο μέλλον να προκαλέσει έναν πολύ ισχυρότερο σεισμό, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Αν και οι δονήσεις στην περιοχή δεν είναι ασυνήθιστες, η καταγραφή πολλών σεισμών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θεωρείται πιο σπάνιο φαινόμενο.

Οι σεισμοί καταγράφηκαν σε περιοχή της ανατολικής επαρχίας της Τεχεράνης, κοντά στο ρήγμα Μόσα, μία από τις πιο ενεργές σεισμικές ζώνες του Ιράν.

Το συγκεκριμένο ρήγμα έχει μήκος περίπου 150 χιλιομέτρων και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας από τους σεισμούς είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ, χωρίς ωστόσο να προκληθούν θύματα ή υλικές ζημιές.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr επικαλέστηκε τον σεισμολόγο Μεχντί Ζαρέ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν οι δονήσεις αποτελούν εκτόνωση της συσσωρευμένης σεισμικής ενέργειας —κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τον μελλοντικό κίνδυνο— ή αν συνιστούν προειδοποιητικό σημάδι για ισχυρότερη δραστηριότητα στο ρηξιγενές σύστημα κοντά στην Τεχεράνη.

Ο Ζαρέ προειδοποίησε ότι η ευαλωτότητα της Τεχεράνης εντείνεται όχι μόνο λόγω των ενεργών ρηγμάτων αλλά και εξαιτίας της πυκνής δόμησης, της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού και της περιορισμένης ετοιμότητας των αρχών.

Όπως σημείωσε, ακόμη και σχετικά μικροί σεισμοί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες στην πρωτεύουσα, λόγω των ευάλωτων υποδομών και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Η μητροπολιτική περιοχή της Τεχεράνης, με πληθυσμό άνω των 14 εκατομμυρίων κατοίκων, βρίσκεται κοντά σε μεγάλα ενεργά ρήγματα, μεταξύ αυτών τα Βόρειας Τεχεράνης, Μόσα και Ρεΐ.

Ιρανοί ειδικοί προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι ένας μεγάλος σεισμός κοντά στην Τεχεράνη θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Το Ιράν συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου, ενώ παραμένουν νωπές οι μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό του Μπαμ το 2003, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 30.000 ανθρώπους.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 15:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσουκαλάς: «Βούτυρο στο ψωμί» της ΝΔ όταν η αντιπαράθεση πηγαίνει στο 2015 ή το 2019
Πολιτική

Τσουκαλάς: «Βούτυρο στο ψωμί» της ΝΔ όταν η αντιπαράθεση πηγαίνει στο 2015 ή το 2019

Κυρανάκης: Νέος στόλος-μαμούθ με 1.076 νέα λεωφορεία – Ριζική ανανέωση άνω του 80%
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κυρανάκης: Νέος στόλος-μαμούθ με 1.076 νέα λεωφορεία – Ριζική ανανέωση άνω του 80%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ
Ειδήσεις

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Περισσότερα από €35 δισ. το κόστος από την κρίση στο Ιράν: Σχέδιο έκτακτης στήριξης από τις Βρυξέλλες
Ειδήσεις

Περισσότερα από €35 δισ. το κόστος από την κρίση στο Ιράν: Σχέδιο έκτακτης στήριξης από τις Βρυξέλλες

Ανάπτυξη με «αστερίσκους» – Οι παράγοντες που σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία το 2026
Ειδήσεις

Ανάπτυξη με «αστερίσκους» – Οι παράγοντες που σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε κατάσταση συναγερμού – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ