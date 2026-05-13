Σεισμικές δονήσεις στην Τεχεράνη - Ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού

Εννέα μικροί σεισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Παρντίς, ανατολικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr, προκαλώντας νέα ανησυχία σε ειδικούς και κατοίκους για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού στην ιρανική πρωτεύουσα.

Η επαναλαμβανόμενη σεισμική δραστηριότητα αναζωπύρωσε τους φόβους ότι η συσσωρευμένη τεκτονική πίεση κάτω και γύρω από την Τεχεράνη —η οποία βρίσκεται κοντά σε αρκετά ενεργά ρήγματα— θα μπορούσε στο μέλλον να προκαλέσει έναν πολύ ισχυρότερο σεισμό, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Αν και οι δονήσεις στην περιοχή δεν είναι ασυνήθιστες, η καταγραφή πολλών σεισμών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θεωρείται πιο σπάνιο φαινόμενο.

Οι σεισμοί καταγράφηκαν σε περιοχή της ανατολικής επαρχίας της Τεχεράνης, κοντά στο ρήγμα Μόσα, μία από τις πιο ενεργές σεισμικές ζώνες του Ιράν.

Το συγκεκριμένο ρήγμα έχει μήκος περίπου 150 χιλιομέτρων και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας από τους σεισμούς είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ, χωρίς ωστόσο να προκληθούν θύματα ή υλικές ζημιές.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr επικαλέστηκε τον σεισμολόγο Μεχντί Ζαρέ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν οι δονήσεις αποτελούν εκτόνωση της συσσωρευμένης σεισμικής ενέργειας —κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τον μελλοντικό κίνδυνο— ή αν συνιστούν προειδοποιητικό σημάδι για ισχυρότερη δραστηριότητα στο ρηξιγενές σύστημα κοντά στην Τεχεράνη.

Ο Ζαρέ προειδοποίησε ότι η ευαλωτότητα της Τεχεράνης εντείνεται όχι μόνο λόγω των ενεργών ρηγμάτων αλλά και εξαιτίας της πυκνής δόμησης, της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού και της περιορισμένης ετοιμότητας των αρχών.

Όπως σημείωσε, ακόμη και σχετικά μικροί σεισμοί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες στην πρωτεύουσα, λόγω των ευάλωτων υποδομών και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Η μητροπολιτική περιοχή της Τεχεράνης, με πληθυσμό άνω των 14 εκατομμυρίων κατοίκων, βρίσκεται κοντά σε μεγάλα ενεργά ρήγματα, μεταξύ αυτών τα Βόρειας Τεχεράνης, Μόσα και Ρεΐ.

Ιρανοί ειδικοί προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι ένας μεγάλος σεισμός κοντά στην Τεχεράνη θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Το Ιράν συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου, ενώ παραμένουν νωπές οι μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό του Μπαμ το 2003, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 30.000 ανθρώπους.