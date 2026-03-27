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ΟΠΕΚΑ: Στις 31/3 η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων σε 987.379 δικαιούχους
Οικονομία
16:02 - 27 Μαρ 2026

ΟΠΕΚΑ: Στις 31/3 η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων σε 987.379 δικαιούχους

Reporter.gr Newsroom
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Την ερχόμενη Τρίτη, 31/3/2026, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ, τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάρτιο, συνολικού ύψους 253.191.819 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Πιο αναλυτικά, από τον ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν:

- Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι–68.905.709 ευρώ

- Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ

- Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ

- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ

- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι - 3.356.052 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 987.379

Σύνολο καταβολών: 253.191.819 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

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