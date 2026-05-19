ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταγράφει την καλύτερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας στη διεθνή κατάταξη QS (Quacquarelli Symonds) για το 2026, σημειώνοντας αριθμό-ρεκόρ διακρίσεων σε 24 επιστημονικά πεδία και ενισχύοντας σημαντικά τη διεθνή ακαδημαϊκή του παρουσία.

Σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσίευση της διεθνώς αναγνωρισμένης κατάταξης QS (Quacquarelli Symonds), ανακοινώθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή και εξειδικευμένο επιστημονικό αντικείμενο.

Τα αποτελέσματα της κατάταξης για το 2026 αποτυπώνουν τις υψηλότερες επιδόσεις της τελευταίας πενταετίας για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο κατέγραψε αριθμό-ρεκόρ διακρίσεων. Συγκεκριμένα, το ΕΚΠΑ αξιολογήθηκε θετικά σε 24 επιστημονικά πεδία, έναντι 14 το 2021 και 15 το 2023, παρουσιάζοντας σημαντική πρόοδο κατά την τελευταία τριετία.

Η κατάταξη QS εξετάζει τα πανεπιστήμια σε πέντε βασικούς θεματικούς άξονες — Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής και Ιατρική, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση, καθώς και Μηχανική και Τεχνολογία — ενώ παράλληλα αξιολογεί 55 επιμέρους επιστημονικές ειδικότητες που εντάσσονται σε αυτούς τους τομείς.

Οι επιδόσεις του ΕΚΠΑ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αξιολογήθηκε επιτυχώς σε 24 εξειδικευμένα επιστημονικά αντικείμενα για το 2026, αυξάνοντας αισθητά την παρουσία του σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η άνοδος του πεδίου «Κλασικές Σπουδές και Αρχαία Ιστορία», το οποίο κατέλαβε την 34η θέση διεθνώς, ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια βρισκόταν στις θέσεις 51-100.

Παράλληλα, τέσσερα επιστημονικά αντικείμενα του Ιδρύματος συγκαταλέγονται πλέον στο κορυφαίο 100άρι παγκοσμίως. Πρόκειται για την Οδοντιατρική, την Αρχαιολογία και τη Μηχανική Πετρελαίου, που κατατάσσονται στις θέσεις 51-100, καθώς και για τις «Κλασικές Σπουδές και Αρχαία Ιστορία», οι οποίες βρίσκονται στο top 50.

Το ΕΚΠΑ σημείωσε υψηλές επιδόσεις και στις πέντε βασικές θεματικές κατηγορίες της κατάταξης. Ξεχωρίζει ο τομέας «Επιστήμες Ζωής και Ιατρική», που κατέλαβε την 195η θέση παγκοσμίως, σημειώνοντας άνοδο 19 θέσεων σε σύγκριση με το 2022.

Σημαντικές διακρίσεις κατέγραψαν και τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας. Εκτός από την Οδοντιατρική, το Τμήμα Φαρμακευτικής τοποθετήθηκε στις θέσεις 101-150 στο αντικείμενο «Pharmacy & Pharmacology», η Ιατρική κατέλαβε την 184η θέση διεθνώς, ενώ η Νοσηλευτική βρέθηκε στις θέσεις 151-225.

Άνοδο σημείωσε και το επιστημονικό πεδίο της Νομικής, το οποίο κατατάχθηκε στις θέσεις 251-300, βελτιώνοντας τη θέση του κατά 100 βαθμίδες σε σχέση με την κατάταξη του 2025.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσίασαν οι Ανθρωπιστικές Σπουδές του Ιδρύματος, καθώς τέσσερα νέα αντικείμενα εμφανίζονται για πρώτη φορά στους πίνακες της QS. Συγκεκριμένα, η Φιλοσοφία κατατάχθηκε στις θέσεις 201-225, η Γλωσσολογία και οι Μοντέρνες Γλώσσες στις θέσεις 251-300, ενώ η Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία στις θέσεις 301-350.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών σημείωσε συνολικά οκτώ σημαντικές διακρίσεις. Οι Επιστήμες Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και τα Μαθηματικά, κατατάχθηκαν στις θέσεις 251-300. Οι Βιολογικές Επιστήμες και η Χημεία βρέθηκαν στις θέσεις 301-350, ενώ η Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική μαζί με τη Φυσική και Αστρονομία κατέλαβαν τις θέσεις 401-450. Οι Περιβαλλοντικές Επιστήμες τοποθετήθηκαν στις θέσεις 501-550.

Για πρώτη φορά εντάχθηκε στην κατάταξη και το επιστημονικό πεδίο «Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σπουδές», το οποίο κατέλαβε τις θέσεις 301-400.

Επιπλέον, τα αντικείμενα της Εκπαίδευσης και της Ψυχολογίας διατήρησαν τις θέσεις 301-350, ενώ τα Οικονομικά και η Οικονομετρία κατατάχθηκαν στις θέσεις 451-500.

Τέλος, το πεδίο της Γεωπονίας και Δασολογίας εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στις διακρίσεις της QS για το 2026, καταλαμβάνοντας τις θέσεις 401-475.

Σιάσος: Η κατάταξη της QS επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του ΕΚΠΑ

Με αφορμή τις νέες σημαντικές διακρίσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Πρύτανης του Ιδρύματος Γεράσιμος Σιάσος έκανε την εξής δήλωση: «Η κατάταξη της QS στα βασικά και εξειδικευμένα επιστημονικά αντικείμενα επιβεβαιώνει το υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο που συντελείται διαχρονικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση και επιρροή της έρευνας που παράγεται στο Ίδρυμα, καθώς και την αναγνώρισή της τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από την αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό του Ιδρύματος για αυτή τη νέα μεγάλη διάκριση!

Ο ιδιαίτερα υψηλός αριθμός διακρίσεων του Πανεπιστημίου στη συγκεκριμένη κατάταξη συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική διεθνοποίησης και εξωστρέφειας που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Η δημιουργία και υλοποίηση ξενόγλωσσων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών έχει ενδυναμώσει τη διεθνή παρουσία και ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου, προσελκύοντας φοιτητές και ακαδημαϊκούς από το εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, η συστηματική εσωτερική πολιτική του Ιδρύματος για τη συνεχή βελτίωση της έρευνας, την ενίσχυση της ποιότητας των δημοσιεύσεων και την προώθηση της διεθνούς επιστημονικής δικτύωσης συμβάλλει ουσιαστικά στη διαρκή αναβάθμιση της θέσης του Πανεπιστημίου στις διεθνείς κατατάξεις.»

QS Rankings 2026: Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης

Για τη θεματική κατάταξη του 2026 αξιολογήθηκαν συνολικά 1.908 πανεπιστήμια από 166 χώρες. Τα αποτελέσματα στηρίζονται σε συνδυασμό ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν από περίπου 151.000 ακαδημαϊκούς και 100.000 εργοδότες, καθώς και σε ανάλυση 16,5 εκατομμυρίων επιστημονικών δημοσιεύσεων από τη βάση δεδομένων Scopus, με δεδομένα που καλύπτουν την τελευταία πενταετία.

Η μεθοδολογία των QS rankings βασίζεται σε απαντήσεις ειδικών (peer reviews), οι οποίες συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, πανεπιστημιακών και στελεχών της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι ετεροαναφορές και η απήχηση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ κάθε ιδρύματος, ανά επιστημονικό αντικείμενο. Συνολικά, η αξιολόγηση βασίζεται σε τέσσερις βασικούς δείκτες, καθένας από τους οποίους έχει διαφορετική βαρύτητα.

Η αξιολόγηση βασίστηκε στα παρακάτω κριτήρια:

Ακαδημαϊκή φήμη: Προκύπτει από εκτεταμένη έρευνα ερωτηματολογίων, στα οποία συμμετέχουν ακαδημαϊκοί διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι καλούνται να υποδείξουν τα 30 κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα εξειδίκευσής τους, χωρίς να μπορούν να επιλέξουν το ίδρυμά τους. Μεταξύ 2021 και 2025 η QS συγκέντρωσε περίπου 151.000 απαντήσεις από ακαδημαϊκούς διεθνώς. Η συγκεκριμένη παράμετρος συνεισφέρει κατά 30% έως και 90% στη συνολική βαθμολογία των επιμέρους αντικειμένων για το 2026.

Φήμη μεταξύ εργοδοτών: Αντίστοιχη έρευνα απευθύνεται σε εργοδότες που αξιολογούν τα πανεπιστήμια με βάση την εμπειρία τους από αποφοίτους τους. Περισσότερα από 100.000 ερωτηματολόγια εργοδοτών έχουν ληφθεί υπόψη, συγκεντρωμένα την περίοδο 2021–2024. Στην έρευνα συμμετέχουν εργοδότες από όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων διεθνών εταιρειών όπως το Facebook, η Google, η Wells Fargo και η Bank of America. Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει βαρύτητα από 10% έως 50% στη συνολική αξιολόγηση.

Ετεροαναφορές ανά εργασία: Η QS αξιοποιεί δεδομένα από τη βάση Scopus, υπολογίζοντας τις αναφορές που δέχονται οι δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας των μελών ΔΕΠ κάθε ιδρύματος στο εκάστοτε επιστημονικό πεδίο, σε σχέση με τον αριθμό των ερευνητών. Ο δείκτης αυτός συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία με ποσοστό από 0% έως 30%.

Δείκτης h-index: Μετρά τόσο την παραγωγικότητα όσο και την επιστημονική απήχηση του ερευνητικού έργου, με βάση τις πιο συχνά αναφερόμενες δημοσιεύσεις και τον αριθμό των παραπομπών που έχουν συγκεντρώσει.

Διεθνές Δίκτυο Έρευνας (IRN): Πρόκειται για νέο δείκτη που εισάγεται για πρώτη φορά φέτος και αποτυπώνει την ικανότητα ανάπτυξης σταθερών διεθνών ερευνητικών συνεργασιών, με συμμετοχή στη συνολική βαθμολογία έως 10%.